Quad bakanları Çin'in adını anmadan ekonomik baskıya dair endişelerini dile getirdi

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Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan dışişleri bakanları, Çin'in adını anmadan, bölgedeki ticaret kısıtlamaları ve diğer ekonomik uygulamalar yoluyla baskı oluşturulmasına ilişkin "ciddi endişelerini" dile getirdi.

ABD'deki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) toplantısı düzenlendi.

Burada bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, devam eden Quad girişimlerinde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre bakanlar, Çin'in adını anmadan, "keyfi ihracat kısıtlamaları yoluyla ekonomik baskı uygulanması ile kritik sektörlerde küresel tedarik zincirlerini sekteye uğratacak aşırı kapasiteye yol açan piyasa dışı politika ve uygulamalara ilişkin ciddi endişelerini" dile getirdi.

Bakanlar, "ticari diplomasiyi" ilerletmek amacıyla dört ülkenin sanayi temsilcilerini, hükümet yetkililerini ve politika uzmanlarını bir araya getirecek ortak iş forumu kurulması konusunda anlaştı.

Ayrıca, Hint-Pasifik bölgesinde güvenilir yapay zekaya erişimin geliştirilmesi için 85 milyon doların üzerinde teknik ve mali destek sağlama konusunda da mutabakata vardı.

Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre de bakanlar, toplantıda Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu'daki durum dahil Hint-Pasifik bölgesindeki meseleleri ele aldı.

"(Quad) Bir ülkeye karşı kurulmuş bir koalisyon değil"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, basın toplantısında, Quad'ın herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığını savundu.

Rubio, "Quad kapsamında endişelerimizi dile getirdiğimizde, bunlar davranışlara ve faaliyetlere yönelik endişelerdir. Söz konusu faaliyetler ve davranışlar sürekli olarak bir ülkeden kaynaklanıyor. Herkes için açık olacak ancak bu, Çin'e veya başka herhangi bir ülkeye karşı kurulmuş bir koalisyon değil." ifadelerini kullandı.

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.

Kaynak: AA