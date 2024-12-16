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Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik füzelerinin seri üretiminin yakında başlayacağını açıkladı. Putin, "Bizi geri adım atmayacağımız kırmızı çizgiye itiyorlar ve karşılık verdiğimizde bir Rus tehdidi korkusunu tırmandırıyorlar." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Oreşnik füzelerinin Rusya'nın en yeni ve güçlü silahı olduğunu belirterek seri üretiminin yakında başlayacağını söyledi.

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında Ukrayna'da gelinen son durum ile ülkenin güvenliği, küresel ve bölgesel konuları değerlendirdi. Silahlı kuvvetlerin muharebe hazırlığını ve kapasitesini iyileştirmenin önemine dikkat çeken Putin, 2024 yılını Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmasında dönüm noktası olarak nitelendirdi. Putin, "Bu yıl 189 yerleşim yeri kurtarıldı. Askerlerimizin profesyonelliği ve cesareti, savunma sanayi personelinin kahramanca çalışmaları ve ordumuz ile donanmamıza ülke çapında verilen destek sayesinde birliklerimiz stratejik hedefler üzerinde sıkı bir kontrole sahip" dedi.

Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak

ABD'YE "UKRAYNA" SUÇLAMASI

Hükümetin ülkenin güvenliğini sağlama ve stratejik hedeflere ulaşma konusundaki kararlılığını yineleyen Putin, ABD'yi Ukrayna'daki çatışmaları silah, fon ve askeri danışmanlar göndererek körüklemekle suçladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, küresel askeri-politik iklimin hem zorlu hem de istikrarsız olduğunu belirterek, birçok bölgede devam eden çatışmalara ve artan gerginliklere dikkat çekti. Putin, "Orta Doğu'da kan dökülmeye devam ediyor ve dünyanın diğer birçok yerinde önemli çatışma riskleri var" ifadesini kullandı.

Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak

"ABD BİZİ KIRMIZI ÇİZGİYE İTİYOR"

NATO'nun Asya- Pasifik bölgesindeki artan varlığına ve 5 bin 500 kilometreye kadar menzile sahip füzeler konuşlandırma hazırlıkları konusunda endişelerini dile getiren Putin, bu eylemlerin küresel istikrar için önemli riskler oluşturduğunu, uluslararası güvenlik konusunda güven ve iş birliği kaybına yol açtığını söyledi. ABD'nin Rusya politikasına ilişkin konuşan Putin, "Sözde 'Rus tehdidi' bahanesiyle birine saldırmayı planladığımızı iddia ederek halkını korkutuyor. Taktik basit, bizi geri adım atmayacağımız kırmızı çizgiye itiyorlar ve karşılık verdiğimizde bir Rus tehdidi korkusunu tırmandırıyorlar" dedi.

Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak

"OREŞNİK FÜZELERİNİN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ"

Rusya'nın güncellenmiş askeri doktrininde nükleer caydırıcılık politikasının sürdüğünü vurgulayan Putin, nükleer savaş tehdidi suçlamalarını reddetti. Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füzelerinin üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Bildiğiniz gibi, orta menzilli füze sistemi Oreşnik Rusya'nın en yeni en güçlü silahı oldu. Kasım ayında ülkemiz topraklarına yapılan saldırılara karşılık başarıyla kullanıldı. Bu tür sistemlerin seri üretiminin, Rusya ve müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için yakın zamanda başlaması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBud Spencer:

2 kral var biri sen öbürü kuzey kore krali nokta....

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

müslüman görünümlü ülkelerin yüzde 99 u israil yanlısı

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Rusya da bir devlet , Ruslar da bir halk. Bu kadar üstlerine gidilmesi anlamsız. Abd bütün dünyayı ele geçireceğim , köle yapacağım diyorsa olmaz o iş..

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