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Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapılan görüşme sonrası iki lider "Stratejik ortaklık anlaşması" imzaladı. Bu anlaşmaya göre 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan anlaşmalara dair yaptığı açıklamada; "Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma ülkelerimize saldırı durumunda karşılıklı yardımı da içeriyor" dedi.

"SALDIRI DURUMUNDA KARŞILIKLI YARDIM" DETAYI

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor. Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma ülkelerimize saldırı durumunda karşılıklı yardımı da içeriyor" dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.

Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'de! Anlaşma imzalayan 2 ülke olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşacak

PUTİN'DEN KUZEY KORE LİDERİNE DAVET

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kuzey Kore lideri Kim'i Moskova'ya davet etti.

"ÜLKE İLİŞKİLERİMİZ YÜKSEK REFAH DÖNEMİNE GİRDİ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da Putin ile görüşmesinin önemine işaret ederek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın dış politikasına destek verdiklerini dile getiren Kim, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor, Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Vladimir Putin Kim Jong Un Kuzey Kore Rusya Kore Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet hamdi Arığ:

saflar belirleniyor

24
1
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Üye:

yakışır

8
1
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Erol Birol :

Yakışan nedir birde onu yazabilsen.

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