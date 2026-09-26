Haberler

Pülümür'de devrilen otomobilde yaralanan 5 kişi Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Tunceli-Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tunceli- Erzincan kara yolu Kırmızıköprü köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı! 5 saat sonra acı haber geldi

Ölümün böylesi! Uçuruma yuvarlandı, yetmedi arılar saldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun'da kanser tedavisi için hastaneye giden adamın iç organları ters çıktı! Kalbinin sağda olduğunu 26 yaşında öğrenmişti

Ameliyat öncesi şaşırtan tespit! İç organları ters yerleşmiş
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

Fener'in başına En-Nesyri iş açmış! İşte kasadan çıkacak para
A Milli Takım için iç karartan tahmin! Fransa yenilgisi sonrası acı tablo

Fransa yenilgisi pahalıya patladı! A Milli Takım için acı tablo
Emenike'den Aziz Yıldırım'a vefa ziyareti! Elini öpüp 'Aziz Baba' dedi

Fotoğraf ayrı paylaşıma düştüğü not ayrı bomba
Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor

Fon soruşturmasında tutuklanan ismin oteline bakın
New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Sokaklar resmen denize döndü