PTT'nin resmi hesabından AK Parti mitingi paylaşılmasına CHP'li Antmen'den tepki: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu?

PTT'nin resmi hesabından Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. Kurumsal hesaptan yapılan paylaşıma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz? AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak." dedi.

Ptt'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu. Ptt'nin Twitter'daki kurumsal hesabından Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. PTT bugün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita'daki seçim çalışmasını paylaştı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşımlara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz?" ifadelerini kullandı.

"AKP TAŞERONUYSANIZ İSTİFA EDİN"

Antem sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."