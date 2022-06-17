Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne Devri Protesto Edildi: "Bu Siyasi Karar Uğruna Öğrencilerimizin Geleceği...

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Birleşik Kamu-İş İstanbul Şubesi ve Eğitim Sen üyeleri ile öğrenci velileri, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne devrini protesto etti. Okul bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Okul Aile Birliği temsilcisi Akif Ceylan, "Almış oldukları karar, siyasi bir karardır. Bu siyasi karar uğruna öğrencilerimizin geleceği yok edilmemeli" dedi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (Profilo MTAL) arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne devri, bugün okul bahçesinde protesto edildi. Birleşik Kamu-İş İstanbul Şubesi ve Eğitim Sen'in çağrısıyla yapılan basın açıklamasına, CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ, Kağıthane Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Orhan Çakır ve İYİ Partili üyesi Ercan Eşsizoğlu ile Profilo MTAL Okul Aile Birliği üyeleri ve öğrenciler katıldı.

"SİYASİ KARAR UĞRUNA ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİ YOK EDİLMEMELİ"

Basın açıklamasında konuşan Okul Aile Birliği temsilcisi Akif Ceylan, şunları söyledi:

"Biz Profilo Meslek Lisesi, sıradan bir lise değiliz. Atölyeleriyle, laboratuvarlarıyla eğitime damgasını vurmuş, marka olan bir okuluz. Bizleri normal lise gibi değerlendiren yöneticiler, bunu maalesef göz ardı ediyor. Almış oldukları karar, siyasi bir karardır. Bu siyasi karar uğruna öğrencilerimizin geleceği yok edilmemeli. Bu okulu yerinde yenilemek mümkün. Yerinde yenilemek mümkün değil ise şayet taşımalı bir eğitimi asla kabul etmeyeceğimi buradan söylemek istiyorum. Çünkü biz, farklı okullarda atölyesiz eğitim göremeyiz."

"RANT ELDE ETME ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR"

Birleşik Kamu-İş İstanbul Şubesi Başkanı Alkoç Turan Başgönül, okul arazisinin belediyeye devrinin rant çabasından başka bir şey olmadığını savunarak şöyle konuştu:

"Kağıthane Profilo Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, 28 Eylül 1989 yılında açılmış olup 33 yıllık köklü bir kurumdur. Okulumuzun kendine has kimliği, düzeni, çalışma barışı ve üretim sahası vardır. Bir zamanlar 'meslek lisesi meselesi, memleket meselesi' diyerek meslek liselerinde sözde bir kalkınma gerçekleştirileceği söylenirken biz, siyasi iktidarın yine popülist politikalarla hamaset yaptığını, ortada sayılarla oynamak dışında bir düzenleme olmadığını yüksek sesle dile getirmiştik. Okul arazisini kullanmak için okula baskı kurup yer göstermeden, zaman vermeden, eğitimin ve okulun hiçbir paydaşına sormadan, en önemlisi de çocukların lehine mi, aleyhine mi anlamlandıramadığımız bu gelişme, geçmişte başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde birçok okul dönüşümünde gördüğümüz üzere, bir rant elde etme çabasından başka bir şey değildir.

ÇOCUKLARIMIZIN SİZLERE RAĞMEN KENDİ ÜLKELERİNDE GELECEKLERİNİ İNŞA ETMELERİNİ HEP BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ: Eğitim-İş Sendikası olarak bizler, daha çok okul, daha çok eğitim alanı, daha çok öğretmen ataması ve en önemlisi ülkemizi kalkındıracak nitelikli eğitim ve nitelikli iş gücü derken yapıcılık yerine yıkıcılık içinde bulunmanızı ve bir eğitim kurumu üzerinden daha rant elde etme çabanızı şiddetle kınıyoruz. ve bir kez daha buradan ifade ediyoruz: Çocuklarımızın sizlere rağmen kendi ülkelerinde üretmelerini, hayal kurmalarını ve geleceklerini inşa etmelerini hep birlikte sağlayacağız. Okullarımızdan ve çocuklarımızdan elinizi çekin. Hele ki eğitimdeki amaçları kendi cebini düşünen kişileri memnun etme eylemlerinizden vazgeçin. ve son olarak diyoruz ki Profilo Meslek Teknik Anadolu Lisesi yerinde kalacak. Sizin yıkıcılığınız, kişisel hırslarınız ve plansızlığınız bitecek."

"BU OKULUN ARAZİSİNİN RANTA AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Eğitim Sen İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ayfer Koçak da bunun ilk olmadığını, yıllardır bu konuda mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Üzgünüm arkadaşlar, bu ilk değil. Biz, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak yıllardır bu mücadelenin bir parçasıyız. Bugün burada öğretmenlerin rahatsızlıklarını ifade etmesi üzerine yan yana geldik. Siz, öğretmenleri yanlış tanımışsınız. Öğretmenleri daha doğru tanımaya çağırıyoruz. Yine arkadaşlar, okulumuzun yapımı, yıkımı ya da taşınması meseleleri hiçbir şekilde şeffaf yürütülmüyor. Bu konuya dair sendikamızın, genel merkez düzeyinde bakanlığa bir yazısı da oldu. Yazımızda, bu okulun arazisinin belediyeye devredilmesiyle ilgili olurun hangi gerekçeyle yapıldığını sorduk. Henüz bir cevap yok. Fırsatçılığınıza izin vermeyeceğiz. Çünkü biz, burada, geleceğimizin okullarının önünde duruyoruz. Bu okulun arazisi ranta açılmayacak. Bu okulun arazisinin ranta açılmasına izin vermeyeceğiz. Burada ciddi bir zarara uğratma hali olduğu gerçeği de ortada. Hukuka davet ediyoruz. Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul olarak kalacak."

"BİZİM BURADAKİ TEK DERDİMİZ, AİLELERİN BU ANLAMDA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE MAĞDUR EDİLMEMESİDİR"

CHP Kağıthane İlçe Başkanı Cihan İlim Yeşildağ da öncelikle ilçedeki eğitim kurumlarının hem yer hem eğitim anlamında kısıtlı olanaklara sahip olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"İlçemiz, değerli ve kıymetli bir ilçe. Profilo Teknik Lisesi de 89'dan beri açılan en önemli, en değerli liselerimizden bir tanesi. Burada ara elemanlar yetişiyor. Ara elemanlarla beraber ülkemize katma değer yaratan bir lise. İlçemize herkesin, ailesinden bir ferdi burada okuyor. Çok değerli bir yer, okul alanı. Fakat bu okul alanını Kağıthane Belediyesi, yerinden alıp başka bir yere taşımak istiyor. Bizim buradaki duruşumuz ve tavrımız şu: Okulun eğitime ara verilmeden taşınması tarafındayız. Bizim buradaki tek derdimiz, eğitimin kesilmemesi, öğrencilerin, ailelerin ve velilerin bu anlamda herhangi bir şekilde mağdur edilmemesidir."

"KAĞITHANE BELEDİYESİ'NİN CİDDİ ANLAMDA BÜYÜK FARKLILIKLARLA TAKAS YAPMA SÜRECİ BAŞLADI"

Kağıthane Belediye Meclisi üyesi Orhan Çakır, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar, bu okul 1989 yılından beri faaliyet gösteriyor. Bu okulun en büyük özelliklerinden bir tanesi, klasik bir lise olmanın dışında, klasik anlamında da içerisinde birçok atölyenin olduğu, birçok teknik ara elemanın yetiştiği bir okul. Dolayısıyla burada Kağıthane'nin gelişen yapısıyla, sosyal yapısıyla birlikte bölge de kıymetli hale geldi. Ancak burada Kağıthane Belediyesi'nin ciddi anlamda bir, metrekare anlamında da büyük bir farklılıklarla bir takas yapma süreci başladı. Bu süreçte yaklaşık 14 bin metrekareye sahip olan bir alana karşılık 30 bin metrekarelik bir alanın takası söz konusu.

Kağıthane Belediyesi, yapmış olduğu, seçim zamanındaki açıklamalarda kreş yapmaktan bahsetmişti. Bugün Kağıthane'ye kreş yapamayanlar, 'Burada okul yapacağız' diye ortaya çıkıp bunları söylemesin. Kağıthane'de mevcut okullardaki sınıfları 'Kreş yaptık' diye anlatanlar, bu okulu yapamazlar. Bu okulu yapmak isteyenler, önce okulun inşaatına başlayacak, okulu bitirecek ve hazır olan okula çocuklarımızı nakledeceğiz; biz de onların samimi olduklarına inanacağız."

"BU OKULU DA OLDU BİTTİYLE ORTADAN KALDIRIP RANT AMAÇLI YAPILARA DOĞRU YÖNELECEKLERDİR"

Kağıthane Belediye Meclis üyesi Ercan Eşsizoğlu ise "Buradaki bizim amacımız eğitim. Kağıthane Belediyesi, 25 yıldır Kağıthane'yi yönetiyor. Hiçbir yeni eğitim kurumu katmadığı gibi bu okulu da oldubittiyle ortadan kaldırıp yerine başka, ticari ve rant amaçlı yapılara doğru yöneleceklerdir. Onun için okulumuzun yerinde durmasını istiyoruz. Ama eğer yine de takasa gideceklerse yeni bir projeyi hayata geçirmeden okulun yıkılmasına karşıyız" dedi.

ANKA / Güncel