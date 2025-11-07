Haberler

Prof. Dr. Sarı'dan Gönen Çayı Kirliliğine Önemli Uyarı

Güncelleme:
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi için acil tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Su güvenliğinin ulusal güvenlik ile eşdeğer olduğunu belirten Sarı, atıkların engellenmesinin önemini ifade etti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Gönen Çayı'ndaki kirliliğin önlenmesi için tedbir alınması çağrısında bulundu.

Kaz Dağları'ndan doğarak Balıkesir'in Gönen ilçesinden Erdek Körfezi'ne dökülen çayda incelemelerde bulunan Sarı, kirliliğe neden olan atıkların engellenmesi gerektiğini söyledi.

Sarı, eskiden çayda balıkların yaşadığını fakat şu anda bunun mümkün olmadığını belirterek, "Şuradaki kokuyu ve rengi ortadan kaldırmanın yolu çok basit. Bunu bu hale getiren neyse durduracağız." dedi.

Atıkların çaya karışmasının engellenmesi gerektiğini dile getiren Sarı, şöyle devam etti:

"Bir müddet sonra bu çay temiz akmaya başlayacak. Gönen Çayı'nın temiz akması, Marmara Denizi'nin müsilaj durumunu da olumlu yönde etkileyecektir. Bakın, şu anda su krizi yaşıyoruz. Şehirlerimizde su kesintileri başladı. Neden? Barajlarda su kalmadı. Yeniden her yerde su tasarrufuna yönelik şeyler görmeye başladık. Bunlar güzel fakat elimizdeki suya nasıl bakıyoruz? Su ve su güvenliği, ülke güvenliği ile ulusal güvenlikle eş değerdir. Su kirliliği sorunu sadece balıklarla ilgili değil tarım, insan sağlığı ve ulusal güvenlikle ilgilidir. Elimizdeki suyu bu hale getiriyoruz, kirletiyoruz. Derhal bu çayı bu hale getiren atıkları durdurmalıyız ve burayı kurtarmak için tüm tarafların bir araya geldiği toplantılarla acil eylem planı hazırlamalıyız. Aksi takdirde bu çay gibi Marmara Denizi'nin çevresindeki bütün akarsulardan Marmara Denizi'ne karışan atıklar olduğu müddetçe müsilajsız günler gelmeyecek. Müsilaj, tekrar tekrar gelecek."

Sarı, gereken önlemlerin alınmadığı takdirde Gönen Deltası Sulak Alanı'nın risk altında olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sami Selahattin Yıldız - Güncel
