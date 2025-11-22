Prof. Dr. Nurullah Genç'in onur konuğu olduğu '6. Ümraniye Kitap Fuarı' başladı

"Kitap vakti geldi" sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen "Ümraniye Kitap Fuarı", Ümraniye Santral Etkinlik Alanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yazar söyleşileri, imza günleri ve çocuk etkinlikleri gibi birçok organizasyonun yapılacağı fuara, 100 yayınevi ile 250'ye yakın yazar konuk olacak.

İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, valilik tarafından öğrencilerin kitapla buluşması adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Okul kütüphanelerimizde önemli bir zenginlik oluşturduk"

Konuşma öncesinde fuarın içini gezdiğini belirten Üçer, "Valimizin talimatlarıyla yaklaşık iki yıldır 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' isimli bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında ilimizde bulunan 3 binin üzerinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki devlet okullarımızın kütüphanelerini zenginleştiriyoruz. 2 yıl önce bu okullarımızda 6 milyon kadar kitap bulunmaktaydı. Hedefimiz bunu ikiye katlamak." dedi.

Üçer, okullarda kütüphane kurmanın önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizin kitapla buluşması adına okul kütüphanelerimizde önemli bir zenginlik oluşturduk. Ayrıca ilçelerimizde kitap fuarları var ama bu fuarları düzenlemeyen ilçelerimiz de var. O ilçelerde de kitap fuarı açmayı valilik olarak biz planlıyoruz. Gençlerin, vatandaşların kitaplara ulaşması noktasında eskisi kadar belki zorluk yok ama yazarlara ulaşma noktasında bu kitap fuarlarının büyük katkıları var."

"Ya okumamız lazım ya da okuyup insanlara bir şeyler söylememiz lazım"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise fuarın ilk defa 2019'da düzenlendiğini aktararak, "Geçtiğimiz yıl fuarda ziyaretçi sayısı 185 bini buldu. Bu sene bu sayının üstüne çıkarak, şehrin kitap merkezi olma yolunda önemli bir adım atacağımıza yürekten inanıyorum. Ümraniye için komşularımız, gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve bütün Ümraniyeliler için her gün daha ileriye, her gün daha yeniye ulaşmanın çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuarın onur konuğu, şair ve yazar Prof. Dr. Nurullah Genç de geleceğin ve ülkenin ilerlemesinin bilinçli okuma oranının artmasına bağlı olduğunu söyleyerek, "Dünyada 'adalet' dendiği zaman şu anda birinci sırada hatırlanan ülke bizim ülkemizdir. Bu bereketli hilali Aliya İzetbegoviç'in söylediği şekliyle bu yüzyılın içinde dünyanın göğüne yeniden çekmemiz için her birimizin çok çalışması ve okuması gerekiyor." dedi.

Genç, okuyan insan ile okumayan insan arasındaki farkın çok net olduğuna işaret ederek, "Ya okumamız lazım ya da okuyup insanlara bir şeyler söylememiz lazım. İkisi birlikte zaten çok güçlü bir netice meydana getiriyor." görüşünü paylaştı.

"Kültür bizim anlam haritamızı oluşturur"

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal da fuarda düşünce, dil, kalem ve yazıyı bir araya getiren değerli şahsiyetlerin bulunduğunu aktararak, "Nurullah hocamı her hatırladığımda ona dua ediyorum. Çünkü kelimelerin kalbimizde oluşturduğu sihir çok kıymetli. Onun 'Yağmur' naatını gençliğimizde her zaman arkadaşlar arasında okurduk. Bu kelimeleri peygamber aşkıyla bir araya getirip, yazıya dökmek çok kıymetli. Burada nice fikir, kalem, yazı, kitap, kültür erbabı var. Kültür bizim anlam haritamızı oluşturur." şeklinde konuştu.

Ünal, artık gençlerin ekran süresinin 7-14 dört saat arasında olduğuna dikkati çekerek, "Bu ekran süresinin oluşturduğu gerçeklik kaybı aynı zamanda bir kültür, bir kimlik, bir aidiyet kaybını da ortaya çıkarıyor. Çünkü kitap sizin hayal etmenizi, tahayyülünüzü, tasavvurunuzu harekete geçirir. Maalesef ekran süresi 7-10 saate çıktığında bir gerçeklik kaybı yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kitabın değerini ve kıymetini daima yükseltmek, ona hak ettiği yeri vermek zorundayız"

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç ise Türk milletinin tarihsel olarak kitabı hayatının merkezine koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bir grafik çizseydik, kitapla bağımızın güçlendiği dönemlerde ilerlediğimizi, kitaptan uzaklaştığımız dönemlerde ise gerilediğimizi açıkça görürdük. Bu yüzden kitabın değerini ve kıymetini daima yükseltmek, ona hak ettiği yeri vermek zorundayız. Tarihin çok kritik bir noktasındayız. Gerçekten dünyada ve ülkemizde kitapla olan bağımız gittikçe uzaklaşıyor, kayboluyor. Kitabın değerini yeniden yükseltmek, yeniden hak ettiği yere koymak hepimizin boynumuzun borcu."

Fuarın açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından fuara gelen İstanbul Valisi Davut Gül, stantları dolaşıp okur ve yayıncılarla sohbet etti.

Fuar, 9 gün boyunca ziyaret edilebilecek.