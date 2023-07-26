PROF. DR. NACİ GÖRÜR: ADANA BÖLGESİ HALA HASSASİYETİNİ KORUYOR

BİLİM Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana için uyarıda bulunmuştu. Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarını tekrarlayan Görür, "Adana bölgesi hala hassasiyetini koruyor. Daha büyük ve daha küçük deprem olacaktır. Belli bir süreye kadar belli bir sıklıkla olacaktır" dedi. Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da beklenen depreme ilişkin ise "İstanbul için minimum 7,2, maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunun kırılmasını bekliyoruz.Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Adana bölgesinin hassas olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Olası Marmara depremi için de değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin kesin olarak yaklaştığını belirtti.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AÇIĞA ÇIKAN ENERJİ KIRILMAMIŞ FAYLARA TRANSFER EDİLDİ"

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin açığa çıkardığı enerjiyi hatırlatarak, "Bugün depremin olduğu faylar, genellikle sol yönlü doğrultu atımlı faylar. 6 Şubat'ta Güneydoğu'da çok büyük bir deprem oldu, yani Doğu Anadolu fayı üzerinde. Doğu Anadolu fayının devamı olan Ölü Deniz de dahil, aşağı yukarı işte Diyarbakır dersek Hatay'a kadar, büyük bir deprem kuşağı oldu. 7,7, 7,6 gibi iki tane peş peşe deprem meydana geldi. Açığa muazzam bir enerji çıktı. Yanılmıyorsam 4 milyon ton TNT'ye eş değer bir enerji sözkonusu açığa çıkan. Şimdi bu enerjinin hepsi kaybolmuyor. Bu enerjinin, bir kısmı da tahmin ediyorum yüzde 20'ye kadar olabilir, kırılmamış. O bölgede kırılmamış faya veya faylara transfer ediliyor. Sadece deprem üreten faya değil, ona komşu, onunla ilişkili olsun olmasın faylara da transfer ediyor bu enerjiyi. O nedenle, 6 Şubat depremlerinden sonra hemen 7 Şubat'ta Adana'ya, Hatay'a dikkat edilmesi gerektiğini söyledim. Sırf bu söylediğim transfer olayından ötürü ve nitekim de 15 gün sonra Hatay'da 6,4'lük deprem oldu. Onu 15 gün önce söyledik. Olabilir Hatay'a dikkat edin diye. 'Adana'ya da dikkat edin' dedik" şeklinde konuştu.

"ADANA BÖLGESİ HALA HASSASİYETİNİ KORUYOR"

"MİNİMUM 7.2 MAKSİMUM 7.6 KUZEY ANADOLU FAYININ KIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz. Orada zaten değişik kollar var. O kolların, o dalların kırılmasını bekliyoruz. İstanbul'da deprem ciddi, değişen birşey de yok. Hep söylediğimiz gibi İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. Bizzat yapmak lazım. Bu işin şakası yok. Sürekli hep onu diyorum seferberlik havası içinde yapmak lazım. İstanbul'da depremin yaklaştığı kesin. Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Dolayısıyla o olasılıkta, benim kanaatime göre daha umutsuz sonuçlara gidiliyor. Çünkü her yıl bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda, iki buçuk santimlik harekete denk gelen stres artımı meydana geliyor. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.