Prof. Dr. Mehmet Görmez: 'Bu Soykırımın Mağdurları Hepimiziz'

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Bu soykırımın mağdurları artık hepimiziz, bütün insanlık. Vicdan sahibi her insan artık bu soykırımın en büyük mağduruna dönüşmüş vaziyette." dedi.

Görmez, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile İlahiyat Fakültesinin organizasyonunda OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı'nda, "İlk Dersim: Filistin" konulu açılış dersinde yaptığı konuşmada, Gazze'de 2 senedir bütün insanlığın şahit olduğu gerçeklerin "savaş" olarak adlandırılamayacağını söyledi.

Gazze'de sadece savaş, Arap-İsrail, Filistin-İsrail, Yahudi-Müslüman meselesi olmadığına dikkati çeken Görmez, yaşananların insanlık meselesi olduğunu, büyük insanlık trajedisi yaşandığını vurguladı.

Savaşın mağdurlarının sadece Gazzeliler olmadığına işaret eden Görmez, "Bu soykırımın mağdurları artık hepimiziz, bütün insanlık. Vicdan sahibi her insan artık bu soykırımın en büyük mağduruna dönüşmüş vaziyette. Savaşlar eskisi gibi değil. Eskiden savaşları sadece yaşayanlar yaşardı. Şimdi savaşlar kitle iletişim araçlarıyla evimize, kalbimize, ruhumuza giriyor. Artık Gazze'de hastane bahçelerinden toplanan çocuk cesetlerini sadece Gazzeliler görmüyor, evimizdeki çocuklar da görüyor. Gazze'de katledilen anneleri, yavrusundan mahrum bırakılan annelerin feryadını evdeki her anne seyrediyor. Dolayısıyla sadece meseleyi Gazze ve Filistin olarak ele almak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Gençlerin ve öğrencilerin aidiyet ve kimlik meselesini çözmek için yaşanan hadiselerin 7 Ekim 2023'te başlamadığını, bunun 100 yıllık tarihe sahip olduğunu çok iyi bilmesi gerektiğini dile getiren Görmez, şöyle devam etti:

"100 yıllık tarihte olup bitenleri bilimsel olarak da okuyup, değerlendirip derslerinin arasına yerleştirmesi son derece önemli. Çünkü zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği söz, sıradan bir söz değildir. Gazze'nin güvenliği aslında Anadolu'nun güvenliğidir, bunun bir parçasıdır birkaç açıdan. Bir, bu vahşeti gerçekleştiren soykırım mühendislerinin gerçekten mutlak şer ve kötülük olarak isimlendireceğimiz ideoloji açısından. İkincisi, bizim tarihimiz açısından. Zira savaşın yaşandığı yerler 4 asır, 5 asır bizim bir parçamız olan yerler. Aynı tarihi, kültürü, inancı yaşadığımız insanlar ve topluluklar."

Görmez, siyonist ideolojinin hedefinde daima Anadolu'nun bulunduğunu, buranın hiçbir zaman hedeflerin dışında olmadığını kaydetti.

"Bir gün elbette Filistin nehirden denize kadar özgür olacak"

Samsun Valisi Orhan Tavlı da 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözleri önünde İsrail tarafından Gazze'de korkunç bir soykırım yapıldığını belirtti.

Geride kalan iki yılda Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere 66 binden fazla masum insanın katledildiğinin altını çizen Tavlı, "169 bin kardeşimiz yaralandı, 2 milyona yakın mazlumun yuvaları, yurtları, aileleri yok edildi. Canıgönülden inanıyoruz ki aziz milletimizin, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahiplerinin kararlılığı ve yardımıyla Allah'ın izniyle bu gözyaşı, bu acı ebediyen son bulacak, bir gün elbette Filistin nehirden denize kadar özgür olacak." diye konuştu.

Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü vahşete dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için dünyanın dört bir yanından yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı da lanetleyen Tavlı, insanlığın ortak vicdanına tercüman olan filodaki tüm umut yolcularının yanında olduklarını vurguladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise gücü elinde bulunduran devletlerin Gazze konusundaki acizlikleri ve isteksizliklerine işaret ederek, "Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na saldırısına kayıtsız kalanların ikiyüzlülüğü bir kez daha kanıtlandı. Mensubiyetiyle gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücü eline almasından başka seçenek kalmamıştır. Bu hedefe ulaşmada üniversitelerimize ağır, bir o kadar da saygın yükler düşmektedir. Tarihin terazisine bizleri yüzü ak olarak çıkaracak cevherse Anadolu mayasına yansıyan hikmet ve gayrettir." dedi.

Programa, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan bazı öğrenciler, programa Filistin bayrağı ve atkısıyla katıldı.