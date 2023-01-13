Profesörden başörtülü kadınların oluşturduğu müzik grubu için skandal paylaşım: Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz

Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

PROFESÖRDEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Başörtülü kadınların kurduğu Akşam isimli müzik grubunu hedef alan Prof. Dr. Sofuoğlu, konser videolarını paylaştığı gruba "Kıyametin yaklaştığı anları yaşıyoruz. Neslimizi muhafaza eyle Ya Rabbi..." sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Prof. Dr. Sofuoğlu'nun başörtülü kızların oluşturduğu müzik grubuna yönelik skandal paylaşımı sosyal medyada infial yarattı. İşte o paylaşımlardan bazıları;

"HEPİMİZİN ORTAK NOKTASI MÜZİK VE KADIN OLMAMIZ"

Ebubekir Sofuoğlu'nun hedef aldığı Akşam Grubu, verdikleri bir röportajda kendilerini şöyle tanımlamıştı: "Bizim tek ortak noktamız müzik. Kadın kadına, kadınlara özel müzik. Kadınları müziğe yönlendirici bir tarafımız. Geleneksel bir kadına daha uygun çünkü dışarıda konsere gitmekte zorlanabiliyor. Biz, 'herkes için bir alan olsun. Biz müziğimizi yapalım, dinleyici olarak kadınları alalım ve müzik yapmak isteyen kadınları sahneye alalım' diyoruz. Kimimiz sadece müzik yapmak için buradayız, kimimiz de muhafazakar kadınlarla bir araya gelip müzik yapmak için. Hepimizin ortak noktası müzik ve kadın olmamız."