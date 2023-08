Prof. Dr. Çoban: Yılda 250 bin kişi kuduz şüphesiyle aşılanıyor

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban, Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişinin köpek saldırıları sonucu kuduz şüphesiyle aşılandığını belirtti.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban, Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin kişinin köpek saldırıları sonucu kuduz şüphesiyle aşılandığını belirtti. Sahipsiz köpeklerin yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu söyleyen Çoban, "Başıboş dolaşan köpeklerin, sağlık ve üreme yönetiminin yapılması, bakım ve beslenmesi oldukça zor, neredeyse imkansız bir süreç. Yurdumuzun hemen tamamında, köpekler, coğrafi yönleri doğru planlanmış, bölgeye özel tasarlanmış, yapım maliyeti düşük, çok bölmeli barınaklarda konfor içinde yaşayabilirler" dedi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Zootekni ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban, sayıları milyonlarla ifade edilen köpeklerin; çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer canlılara zarar verme ihtimalinin her geçen gün arttığını bildirdi. Günümüzde insanların köpeklerin saldırısına uğradığını belirten Çoban, "Sürü halinde saldırma sonucunda yaşlılar ve çocuklar yaralanıyor; çocuklarımız, gençlerimiz sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken trafik kazası geçiriyor, hayatlarını kaybediyorlar. Yaşlılar veya çocuklar işe, okula, gezmeye, sokağa çıktığı zaman stres ve endişe yaşıyor, köpeklerden korkuyorlar. Ülkemizde, her gün yüzlerce kez gelişmemiş ülkelerdeki kadar 'kuduz şüpheli ısırık vakaları' gerçekleşiyor. Yılda yaklaşık 250 bin insan tıbbi tedavi alıyor. Başıboş dolaşan köpeklerin, sağlık ve üreme yönetiminin yapılması, bakım ve beslenmesi neredeyse imkansız bir süreç. Ülkemizdeki sayıları milyonlarla ifade edilen bu köpeklerin; çocuklar, engelliler, yaşlılar ve diğer canlılara zarar verme ihtimali yeterli önlem almadığımız için her gün artıyor. Yıllardan beri, kuduz ölümleriyle alevlenen tartışmalarda, bir arpa boyu yol alınamadığı da bir gerçek" diye konuştu.

Yağmur birikinti sularının içilmesinin leptospiroz gibi bazı hastalıklar yönünden son derece riskli olduğunu belirten Çoban, "Başıboş köpeklerin beslenme ihtiyacı ise kontrolsüz şartlarda, sokaklara bırakılan yemlerle, beş gün aç, bir gün tok sağlanmaya çalışılırken, yemlerin bozulması, fare sıçan gibi kemirgenleri çekmesi, insan, hayvan ve çevre sağlığını tehdit etmektedir. Başıboş köpekler, kuduz gibi çok bilinen hastalıkların yanı sıra, insanlara geçen onlarca hastalığın da etkenlerini taşımaktadırlar. Başıboş köpeklerin insanlara bulaştırdığı hastalıklar, halk sağlığı açısından son derece tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Köpekler, sokaklarda birer biyolojik bomba gibi dolaşmaya devam etmektedir. Nesillerimizin sağlığı ve güvenliği için başıboş köpekler kontrol altına alınmalı. Gerçek hayvanseverlerin katkı ve emekleriyle barınaklarda refah şartlarında olmaları sağlanmalıdır" dedi.