Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo

Son dönemde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 9 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,65 olarak belirlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meriç Albay, yağışın ardından barajlardaki doluluk oranına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'HAVZALARDAKİ KAR ERİDİKTEN SONRA BİZE YÜZDE 35 CİVARINDA BİR FAYDASI OLACAK'

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Son 2 gündür yağan kar yağışı kuşkusuz barajlarımızı olumlu yönde etkiledi. Fakat şu an yüzde 25 civarında doluyuz. İstanbul'un en büyük Ömerli Barajı'nda bile yüzde 30'un üzerinde su var. Havzalara kar yağdı, bu kar eriyince daha da yüzde 30'ların üzerine çıkacağız fakat yetmez. Havzalardaki kar şu anda eriyor ama sanırım bize yüzde 30-35 civarında bir faydası olacak. Havzaları korumamız lazım. Havzalar şu anda betonlarla kaplandı, betonlardan sızan su maalesef barajları dolduramıyor. Gerçekten bu konuda havzaları korumakta yıllardan beri zorluk çekiyoruz. İstanbul artık beton şehir olmamalı, biraz daha yeşil alan olmalı. Çünkü gördüğüm kadarıyla eğer yeterli kar almazsak bu İstanbul için yetmeyecek. Daha büyük kar yağışlarına ihtiyacımız var, daha uzun süreli kar yağışlarına ihtiyacımız var. Geçen yıl unutmayalım yüzde 50 civarında su vardı, şu anda yüzde 25'lerdeyiz. Şuan barajlarımızda yarı yarıya suyumuz var. Bu bize yetmeyecek. Dolayısıyla daha büyük kar yağışı olmazsa sıkıntı bizi bekliyor" dedi.

'ŞUBAT ORTALARINA KADAR CİDDİ KAR ALMAMIZ LAZIM'

Prof. Dr. Meriç Albay, "Özellikle barajlarımızın olduğu bölgelerde ciddi bir kar yağışı oldu, fakat yetmez. Şu anda Sazlıdere Barajı yüzde 15-20'lerde, Terkos Barajı yüzde 16-17'lerde, Büyükçekmece yüzde 16-20'lerde. Alibeyköy biraz daha fazla aldı ama maalesef küçük bir baraj. Bizim büyük barajların; Terkos'un, Büyükçekmece'nin, Ömerli'nin daha dolu olması lazım. Alibeyköy yüzde 20 civarlarında diye biliyorum. Gerçekten çok az, yetmez diye düşünüyorum. Havzalar şu anda gerçekten betonla kaplandığı için barajları besleyemiyor. Bu anlamda biraz yol almamız lazım. Barajların etrafında artık beton olmaması lazım. Yeşil alanları arttırmamız ve barajları betondan kurtarmamız gerekli diye düşünüyorum. Doğal olarak karlar erimeye başlayacak. Şu anda havzada yüzde 35 civarında erimemiş kar stoğu mevcut. Bu da yetmez, Şubat ortalarına kadar ciddi kar almamız lazım. Geçen yıl yüzde 50'lerdeydik, şu anda yüzde 25'lerdeyiz" şeklinde konuştu.

'YENİ BİR KAR YAĞIŞINA İHTİYACIMIZ VAR'

Meriç Albay, "Tahminime göre Büyükçekmece Gölü yüzde 25'leri bulur. Özellikle Terkos Gölü son karlar eridikten sonra yüzde 25'leri bulur. Yüzde 75'i boş olan bir barajın bize faydası yok. Dolayısıyla bizim ciddi bir şekilde yeni bir kar yağışına ihtiyacımız var. Yağmurlar önemli ama kar yağışı yağmurdan çok daha fazla hem yeraltı sularını hem barajları besliyor. Şu anda erise bile Büyükçekmece, Küçükçekmece, Ömerli Barajı'nda yetmeyecek bir su potansiyelini bize getirecek, o da bahar aylarından itibaren bize sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor. Şu anda barajların doluluk oranı yüzde 25 civarında. Kar eridikten sonra yüzde 35'lere kadar dolduracak gibi gözüküyor ama bu bize yetmeyecek. Yeni bir kar yağışına ihtiyacımız var. 2-3 gün daha ciddi bir kar yağışı alırsak, doluluk oranını yüzde 60-70'lere taşırsak az da olsa bizi rahatlatır. Ama hedefimiz gerçekten Nisan, hatta Mayıs aylarına yüzde 80 dolulukla girmek. Onu sağlayamazsak Ağustos - Eylül gibi İstanbul'da sıkıntı yaşamaya başlarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SU TÜKETİMİNİ AZALTAMAZSAK BÜYÜK BİR SIKINTI BİZİ BEKLİYOR'

Meriç Albay, "Hala su tasarrufu yapmıyoruz, İstanbul'da günde kişi başı 200 litre su tüketimimiz var, bunu azaltmamız lazım. Türkiye geneli için su kayıp kaçak oranını azaltmamız lazım. Ciddi bir şekilde tasarrufun topluma yayılması lazım. Bu bilincin artık herkes tarafından kabullenilmesi gerekiyor. Bizim suyumuz az, yetmeyecek. Bu alışkanlıklarımızla, tüketimimize devam edersek, daha fazla su tüketimini azaltamazsak büyük bir sıkıntı bizi bekliyor gibi gözüküyor" dedi.