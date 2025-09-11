Prizren'de İlk Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde ilk defa düzenlenen "Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali" törenle başladı.

"Art Theatre" tiyatrosu ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde bu yıl ilk defa yapılan festivalin açılış töreni, çok sayıda davetlinin katılımıyla Prizren şehrinin Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, törendeki konuşmasında, festivalin geleneksel hale gelip Prizren'de ve Türkçe konuşulan bütün coğrafyalarda Türkçe tiyatronun güçlenerek yaşamasına katkıda bulunacağından emin olduğunu söyledi.

Milletlerin kültürel kimliğinin tarif edilmesi ve yaşatılması bakımından tiyatronun son derece önemli olduğuna dikkati çeken Angılı, "Balkanlar'da özellikle Eski Yugoslavya'da Üsküp ve Prizren merkezli gelişen Türk tiyatrosu, Rumeli'de Türk dilinin ve kültürünün hayatta kalması bakımından geçmişte olduğu gibi bugün de kritik bir rol oynuyor." dedi.

Art Theatre Direktörü Sonay Buş da milletlerin hafızasının dilinde ve sanatında yaşadığına vurgu yaparak, "Prizren yüzyıllardır çok kültürlü, çok dilli bir şehir ama Türkçe burada bir kimlik, bir gönül bağı olarak yaşıyor. Bugün bu festival bu bağı yeniden görünür kılıyor. Burada atılan her alkış aslında biz buradayız, Türkçe buradadır, sanat buradadır diyor." diye konuştu.

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ise festivalin geleneksel hale gelerek gelecek yıllarda daha büyük boyutlarda devam edeceğine inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kosova'da Türk tiyatrosuna yıllarca emek vermiş sanatçılara emek ödülleri takdim edildi.

Tören, festivale Kuzey Makedonya'dan katılan Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu tarafından "Nevbahar" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

Kosova'da Türk Tiyatrosu, resmi kayıtlara göre 1930'lu yıllarda Karagöz ve Hacivat gösterileri ve orta oyunların sahnelenmesiyle çalışmalarına başlamış, 1980'li yıllarda altın çağını yaşamıştı.

Çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan Kosova'daki Türk tiyatrosu günümüzde tiyatro toplulukları tarafından aktif şekilde temsil ediliyor.