Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Prix Goncourt ödüllü Jean Echenoz, Ketebe'nin söyleşisinde okurlarla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prix Goncourt ödüllü Jean Echenoz, Ketebe'nin söyleşisinde okurlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Prix Goncourt ödüllü Jean Echenoz, Ketebe Yayınları'nın ev sahipliğindeki "Biçimlerin İzinde" etkinliğinde İstanbullu okurlarla söyleşti. Söyleşide yazarın okuma-yazma serüveni, sinema tutkusu ve opera librettosuna uzanan çalışmaları ele alındı.

Çağdaş Fransız edebiyatının önde gelen isimlerinden Prix Goncourt ödüllü romancı Jean Echenoz, Ketebe Yayınları'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Biçimlerin İzinde" başlıklı söyleşide İstanbullu okurlarla bir araya geldi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Halil Dikmen Salonu'nda gerçekleştirilen programa, edebiyat dünyasından isimler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Söyleşide, roman ile biyografi arasındaki sınırları kendine has üslubuyla esneten Echenoz'un düşünce dünyası, çocukluk yılları, okuma-yazma serüveni ve sinemaya duyduğu tutku ele alındı.

Yazma eyleminin sağladığı kişisel özgürlük alanına ve alışılmışın dışındaki kurgu arayışlarına değinen Echenoz, metinlerinde anlam, ses ve ritim uyumunun önemine dikkat çekti. Edebi üretiminde biçimsel denemeleri karikatürleştirmeden işlemenin altını çizen usta yazar, her yeni çalışmasına bir öncekinin zıddı bir refleksle başladığını ifade etti.

Echenoz'un Prix Goncourt'un ardından gerçek hayat hikayelerinden hareketle kaleme aldığı, besteci Maurice Ravel'in son dönemini anlatan "Ravel" (2006), Çek atlet Emil Zatopek'i odağına alan "Courir" (2008) ve mucit Nikola Tesla'dan esinlendiği "Des eclairs" (2010) kitapları söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Belge ve mektuplara dayanan titiz araştırmalarla şekillenen bu eserleri ısrarla biyografi değil "roman" olarak nitelendiren Echenoz, üç kitabı müzikal bir benzetmeyle "süit" olarak değerlendirdiğini aktardı.

Romandan opera librettosuna uzanan arayış

Etkinlikte yazarın kısa anlatılardan opera librettosuna uzanan türler arası geçişleri de masaya yatırıldı. "Kraliçenin Kaprisi" kitabındaki kısa metinlerin ortaya çıkış serüvenini paylaşan Echenoz, 2021 yılında Paris Opera-Comique'in davetiyle "Şimşekler" romanını besteci Philippe Hersant'ın aynı adlı operası için nasıl librettoya uyarladığını anlattı.

1979'da yayımlanan ilk romanı "Greenwich Meridyeni" ile Feneon, "Cherokee" ile Medicis, "Göl" ile Avrupa Edebiyat Ödülü'nü kazanan ve 1999'da "Ben Gidiyorum" ile Fransa'nın en saygın edebiyat ödülü Prix Goncourt'a layık görülen Jean Echenoz'un eserleri Ketebe Yayınları tarafından Türkçeye kazandırılmaya devam ediyor.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına cevap verdi

Polis hayatını kararttı! Gözü kör oldu, yüzü parçalandı

Gözaltındaki kadını kör etti! Polise hapis cezası
Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Annesinin kullandığı otomobil duvardan düştü! Minik Defne öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut Belediyesi soruşturmasında iki başkan yardımcısı dahil 7 kişi tutuklandı

2. dalga operasyonda sağ ve sol kolu tutuklandı, 9 kişi itirafçı oldu
Özgür Özel bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz

Bomba iddiayı doğrular gibi konuştu: Yeni ihanetlerle yüzleşebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Erdoğan bu görüntüyü hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik

Adapazarı'nda dolandırıldığını iddia ettiği kişiyi sokak ortasında vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti

Önce vurdu, ardından 112'yi arayıp kendini ihbar etti
Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe

Bir ilçede peş peşe hastanelik oldular! Hepsinde aynı şüphe
28 ilde 'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var

28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Fark öyle böyle değil