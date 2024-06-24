3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles'in 73 yaşındaki kız kardeşi Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesine kaldırıldı.

PROGRAMLARINA ARA VERECEK

Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi. Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi. Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.