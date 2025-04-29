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Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Avrupa Koleji Resepsiyonu

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Avrupa Koleji Resepsiyonu
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Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Ewa Osniecka-Tamecka'nın ziyareti vesilesiyle bir resepsiyon düzenledi. Bu etkinlikte Türkiye-AB ilişkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu ve burs programları hakkında bilgiler verildi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Ewa Osniecka-Tamecka'nın Ankara ziyareti vesilesiyle resepsiyon düzenledi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Avrupa Koleji Rektör Yardımcısı Osniecka-Tamecka, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve diplomatlar katıldı.

Lang, yaptığı konuşmada, katılımcıları ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, etkinliğin görüş alışverişi imkanı vermesi sebebiyle mutlu olduğunu söyledi.

Osniecka-Tamecka da Ankara'daki ziyaretlerinde ve üniversiteler ile yaptığı görüşmelerde fikir alışverişleri yaptığını anlattı.

Üniversitelerine Türkiye'den daha çok öğrenci gelmesi hususunda "umutlu" olduğunu vurgulayan Osniecka-Tamecka, çok sayıda ülkeden öğrencileri olduğunu kaydetti.

Avrupa Koleji Burs Programı

Avrupa Koleji Burs Programı, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile uyum sürecinde ihtiyaç duyduğu AB uzmanlarını yetiştirmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bir burs programı.

Burs programı kapsamında, özellikle sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün destekleriyle, 2010-2024 yıllarında 178 Türk öğrenci, bu okulda yüksek lisans eğitimi alma fırsatı elde etti.

Avrupa Koleji Burs Programı, Türkiye'nin AB üyelik süreci için değerli bir yatırım olarak öne çıkarken burs almaya hak kazanan öğrenciler, Avrupa Kolejinde uluslararası ilişkiler ve diplomasi, Avrupa kamu yönetimi ve siyaset bilimi, Avrupa hukuku, Avrupa ekonomisi ve disiplinlerarası Avrupa çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşıyor.

2024-25 akademik yılı için Türk öğrencilere, özel sektör, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Koleji tarafından toplam 15 burs sağlandı.

18-19 Nisan tarihlerinde yapılan sözlü sınavlar sonucunda öğrenciler, 2024-25 akademik yılında Avrupa Koleji'nde yüksek lisans eğitimine başladı.

Bu akademik dönemde Avrupa Koleji'ndeki bursiyerlerden 9'u Brugge Kampüsü, 6'sı ise Natolin Kampüsü'nde eğitim görüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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