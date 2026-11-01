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Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizinde AB Komisyonu Başbakan Tusk'a destek verdi

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AB Komisyonunun, Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinde Başbakan Donald Tusk'ı desteklediği bildirildi. İsmi verilmeyen Komisyon sözcüsü, yeni üyelerin atanmasının Sejm'in yetkisinde olduğunu belirtti. Kriz nedeniyle Anayasa Mahkemesi binası önündeki polis ablukası sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Polonya'da parlamentonun Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye atama yetkisi olduğunu belirterek, ülkedeki krizde Başbakan Donald Tusk'ı desteklediği bildirildi.

İsmi verilmeyen AB Komisyonu sözcüsü, Polonya'da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ve Başbakan Tusk'ın hükümeti arasında Anayasa Mahkemesinin yapısı ve işleyişi konusunda yaşanan krize ilişkin, Euronews internet sitesine açıklama yaptı.

Sözcü, krizi yakından takip ettiklerini aktararak, Polonya Anayasa Mahkemesinin anayasa ve Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı'nın ilgili içtihatlarına uygun şekilde işlevini yerine getirmesini sağlamanın, ülke yetkililerinin görevi olduğunu belirtti.

Yeni üyelerin atanmasının, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm'in yetkisi dahilinde olduğunu kaydeden sözcü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Polonya makamlarından Sejm'in martta atadığı yargıçların göreve başlamalarını talep ettiği 5 Mayıs tarihli kararına atıfta bulundu.

Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde, 30 Ekim'de, Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin bir duyuru yayımlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

Mahkeme binası çevresinde polis ablukası devam ediyor.

Kaynak: AA
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