Polonya Büyükelçisi Trzeciak: "Çatalhöyük ya da Firuzköy Yarımadası Polonyalı Turistleri Çekebilir" - Haberler

MELİS YILDIRIM

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Robert Trzeciak, "Kültürel Miras, Arkeoloji, Polonya- Türkiye Arasında Yeni İş birliği Platformu" konferansında; arkeolojik keşiflerin turizme sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Trzeciak, "Son 5 yılda, 2,5 milyon Polonyalı Türkiye'de tatil yaptı. Sayıları artırmak için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Antalya ve Alanya'nın güzel plajlarını öne çıkararak değil, birlikte keşfedilen tarihi miraslarla da yapabiliriz. Çatalhöyük ya da Firuzköy yarımadası gibi siteler pek çok Polonyalı turisti çekebilir" dedi.

Polonya Ankara Büyükelçiliği ile Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlediği "Kültürel Miras ve Arkeoloji, Polonya- Türkiye Arasında Yeni İş Birliği Platformu" konulu konferans bugün başladı. Konferansta Polonya'dan Adam Mickiewicz Üniversitesi, Wroclaw Üniversitesi, Polonya Bilimler Akademisi, Arkeoloji ve Etnoloji Enstiüsü'nden ve Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nden akademisyen ve araştırmacılar konuşacak. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Trezciak, şunları söyledi:

"TÜRK VE POLONYALI BİLİM İNSANLARI EL ELE ÇALIŞARAK TARİHİ BİR GERÇEKLİĞİ AÇIĞA ÇIKARIYORLAR"

"Türk ve Polonyalı profesörler, bilim insanları ve akademisyenler el ele çalışarak tarihi bir gerçeği açığa çıkarıyorlar. Bilim evrenseldir, sınır tanımaz, ancak sadece siyasi destekle gelişebilir. İş birliğindeki ikinci faktör ise siyasi ilişkilerdir. Biz burada rol oynuyoruz. Polonya ve Türkiye'nin mükemmel siyasi ilişkisi, etkili akademik ve bilimsel iş birliğine katkıda bulunacaktır.

"SON 5 YILDA SADECE 2,5 MİLYON POLONYALI TÜRKİYE'DE TATİL YAPTI"

Arkeolojik keşifler ülkenin turizm çıkarlarına da katkı sağlayacaktır. Son 5 yılda, 2,5 milyon Polonyalı Türkiye'de tatil yaptı. Türkiye mükemmel turizm standartlarını temsil ettiği için bu sayı büyük ölçüde artacaktır. Bununla birlikte, sayıları artırmak için hala bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece Antalya ve Alanya'nın güzel plajlarını öne çıkararak değil, ayrıca ortak çabalarla birlikte keşfedilen tarihi miraslarla da yapabiliriz. Çatalhöyük ya da Firüzköy yarımadası gibi siteler pek çok Polonyalı turisti çekebilir. Yurttaşlarımdan, geniş kapsamlı tatil türünden farklı bir tür özlem duyan büyük bir grup var.

Bugün, Türkiye-Polonya iş birliğini desteklemek ve modern bilimin gelişmesine her türlü katkı sağlamak için buradayız. Bu muhteşem fırsat üzerinde beraber çalışalım."

YAZGI: KAZI ÇALIŞMALARINDA POLONYALI VE TÜRK BİLİM İNSANLARI ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETMEKTEDİR

Büyükelçiden sonra söz alan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Gökhan Yazgı, özetle şunları söyledi:

"Bakanlığımız izinleri ile yürütülen kazı çalışmalarında Polonyalı bilim insanları ile Türk bilim insanları arasında iş birliği devam etmektedir. Bu bağlamda, Çatalhöyük başta olmak üzere, Samsun Oymaağaç Höyüğü, Muğla Labraunda Antik Kenti, Aydın Aphrodisias Antik Kenti, Manisa Kaymakçı Yerleşimi, İstanbul Bathonea Antik Kenti ile Antalya'da gerçekleştirilen su altı kazı ve araştırmalarına Polonyalı uzman ve bilim adamları ekip üyesi olarak katılmaktadırlar.

"ARKEOLOJİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ, KÜLTÜRLERİMİZİN DAHA İYİ ANLAŞILMASI İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bunun yanı sıra Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde başlatılan Neolitik Dönem Araştırma Projesi kapsamında Göbeklitepe, Karahantepe kazılarına Polonya Gdansk Üniversitesi'nden ekip üyesi katılmaktadır. Bu proje kapsamında yapılan kazı ve araştırma çalışmalarında daha fazla sayıda Polonyalı bilim insanı ve uzmanın katılarak Neolitik Dönem projemize katkı sağlanması b akanlığımızca önemsenmektedir.

Arkeoloji alanındaki uzun vadeli Polonya-Türkiye iş birliğini, kültürlerimizin karşılıklı olarak daha iyi anlaşılması için itici bir güç olarak görüyoruz.

Polonya Wroclaw Üniversitesi'nde Türkoloji Çalışmaları Bölümü'nün kurulmasına ilişkin başlatılan çalışmalar, Polonya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine ve yeni uzmanların yetiştirilmesine katkıda bulunacağı şüphesizdir. Bu tür çalışmaların başlatılmasını memnuniyet verici önemli gelişmeler olarak görmekteyiz."

ANKA / Güncel