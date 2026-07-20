Haberler

Şile Belediyesi Başkanvekili Terzi CHP'den istifa etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine başkanvekili seçilen CHP'li Sacit Terzi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Nurcan KIRCALI / 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine başkanvekili olarak seçilen CHP'li meclis üyesi Sacit Terzi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Terzi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün, siyasi hayatımın önemli kararlarından birini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum.

Yaklaşık 40 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında; partimin temel ilkelerine ve değerlerine inanarak, tüm bilgi birikimimi, emeğimi ve gayretimi halkımıza hizmet etmek amacıyla ortaya koydum. Bu uzun yolculuk boyunca birlikte mücadele ettiğim, omuz omuza çalıştığım tüm yol arkadaşlarıma ve bana güven duyan kıymetli vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadeleri yer aldı.

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİĞİMİ KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURUYORUM'

Terzi paylaşımında "Özellikle Şile'mize hizmet edebilmek, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak çalışmaların içerisinde yer almak benim için her zaman büyük bir onur ve sorumluluk olmuştur. Şile'nin gelişimi, huzuru ve geleceği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Ancak geçen zaman içerisinde ülkemizin, Şile'mizin ve milletimizin beklentilerinin önemli ölçüde değiştiğine şahit oldum. Bu değişim karşısında siyasetin de çözüm odaklı, kapsayıcı, yapıcı ve hizmet odaklı bir anlayışla yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim için siyaset; ayrıştırmanın değil birleştirmenin, çatışmanın değil uzlaşmanın, polemik üretmenin değil eser ve hizmet üretmenin adıdır. Siyasetin asli görevi; milletimizin ortak menfaatlerini öncelemek ve vatandaşlarımızın hayatına dokunan kalıcı çözümler üretmektir. Bu karar; herhangi bir kırgınlığın, öfkenin ya da kişisel beklentinin sonucu değildir. Aksine, uzun süren değerlendirmelerin, vicdani muhasebenin ve Şile'mize daha etkin hizmet edebilme sorumluluğunun doğal bir neticesidir. Bundan sonraki süreçte de hangi görev ve sorumlulukta olursam olayım; makam ve unvan gözetmeksizin, tek önceliğim Şile'mize, milletimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek olacaktır. CHP çatısı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağım kanaatine vardığımdan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı

62 yaşındaki Sinan Özen yıllara meydan okumanın sırrını anlattı
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rıza Pehlevi'ye ağır suçlama: İsrail ile İran'ı bölme planı yaptı

Arakçi'nin sürgündeki veliaht için söyledikleri öyle böyle değil

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!

Hafsanur Sancaktutan imaj tazeledi!
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Verdiği tuvalet molası Sergio Ramos'a pahalıya patladı

Verdiği tuvalet molası pahalıya patladı! Şanssızlığın da bu kadarı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın