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Çatalca müftüsünden 2 aydır eylem yapan fabrika işçilerine müdahale: Böyle hak aranmaz

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Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları için 2 ayı aşkın süredir eylem yapan Polonez fabrikası işçileri bu sabah beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, kaymakamlık önünde nöbet tutan işçilere "Böyle hak aranmaz" sözleriyle müdahale etti. İşçilerin gürültü yaptığını belirten ve işçilerle tartışan müftü, olanları görüntülemeye çalışan bir işçiyi de engellemeye çalıştı.

Sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan ve iki ayı aşkın süredir eylemlerini sürdüren Polonez işçilerine, bu sabah Çatalca Kaymakamlığı önünde Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, "Böyle hak aranmaz" diyerek müdahale etti. İşçilerin gürültü yaptıklarını belirten Mehmetalioğlu, bir işçinin görüntü çekmesini de engellemeye çalıştı.

EYLEMLERİ 2 AYI AŞKIN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları için 2 ayı aşkın süredir eylem yapan Polonez fabrikası işçileri, önce biber gazlı müdahale ile fabrikanın önünden uzaklaştırılmaya çalışılmış sonra da polisin ters kelepçeli sert müdahalesinin ardından gözaltına alınmış, ifadeleri tamamlandıktan sonra da serbest bırakılmışlardı. Fabrika önündeki eylem alanlarına geri dönmek için bu kez Çatalca Kaymakamlığı önünde eyleme başlayan işçiler anayasal haklarının uygulanmasını istiyor.

Çatalca müftüsünden 2 aydır eylem yapan fabrika işçilerine müdahale: Böyle hak aranmaz

"BÖYLE HAK ARANMAZ"

Kaymakamlık önünde 24 saat nöbet tutan işçilere bu sabah da Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu müdahale etti. İşçilerin gürültü yaptığını belirten ve "Böyle hak aranmaz" diyen müftü işçilerle tartıştı, olanı biteni görüntülemeye çalışan bir işçiyi de "Benden izin almadan çekemezsin" diye engelledi.

"SANKİ KOLLUK KUVVETİ"

Olayla ilgili açıklama yapan TEK GIDA-İŞ örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya şunları söyledi: "Polenez işçileri olarak bizler bir şey istiyoruz. Bizler yasal direniş hakkımızın olduğu alana geri dönmek istiyoruz. ve Anayasa'nın 90. maddesi ve yasalardan doğan hakkımızı bize uygulanmasını istiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bugün sabah bir olay oldu. Çatalca Müftüsü buraya geldi. Bize 'hastalar var'. Yok 'insanlar rahatsız oluyor'. Oysa ses kısık olduğu halde, ben kendisine bu konunun emniyet güçlerine bildirmelerini gerektiğini istirham ettim... Ondan sonra arkadaşlarımıza yok onu yapamazsınız, sizin burada yaptığınız doğru değil diye. Sanki kolluk kuvveti.

Çatalca müftüsünden 2 aydır eylem yapan fabrika işçilerine müdahale: Böyle hak aranmaz

"MÜFTÜNÜN BU TAVRINI ESEFLE KINIYORUZ"

Bizim burada talebimizi herkesin net bilmesi gerekiyor. Biz bir ekmek mücadelesi (veriyoruz). Keşke müftünün şöyle bir şey söylemesini isterdim. Ebu Zer diyor ya; 'Akşam aç yatıp da sabah kılıcına davranmayanın imanından şüphe ederim' diye. Bizler hakkımız olan, ekmeğimiz için bir mücadele veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele veriyoruz. Keşke Çatalca Müftümüz de 'Bu işçiler haklıdır'. Çünkü devletin bakanlığı bizi haklı bulmuş. Devlet haklı bulmuş. ve maalesef patrona söz geçiremiyorlar. Biz ona söz geçirilmesi için baskı yaparken Çatalca Müftüsü'nün bu tavrını esefle kınıyoruz. Çatalca Müftüsü'nün işçilerden özür dilemesini ve işçilerin yanında olmasını talep ediyorum. Çatalca Müftüsü'nün bunu yapması abesle iştigaldir ve kendisine hiç yakışmamıştır."

Çatalca müftüsünden 2 aydır eylem yapan fabrika işçilerine müdahale: Böyle hak aranmaz
Kaynak: ANKA / Güncel

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