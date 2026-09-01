Haberler

Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi Haber Videosunu İzle
Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

New York'un simge mekanlarından Times Meydanı'nda iki kişiyi bıçaklayarak birinin ölümüne sebep olan saldırgan kadın, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

New York’un en kalabalık noktalarından Times Meydanı, Pazartesi günü öğleden sonra hareketli anlara sahne oldu. Queens sakinlerinden 49 yaşındaki Pamela Cisneros, ellerindeki iki bıçakla çevredekilere saldırdı.

METRO YAKININDA DEHŞET SAÇTI

Saat 16.24 sıralarında Batı 41. Cadde ve Yedinci Cadde yakınlarında başlayan olayda Cisneros, önce metro istasyonu yakınındaki 68 yaşındaki bir erkeği karnından bıçakladı. Ardından kuzey yönüne doğru ilerleyerek 32 yaşındaki bir kadını daha aynı şekilde hedef aldı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Bellevue Hastanesi'nde hayatını kaybederken, erkek kurbanın durumunun stabil olduğu bildirildi.

ŞOK CİHAZI İŞE YARAMADI

Saldırının ardından elindeki bıçaklarla bölgedeki New York Polis Departmanı (NYPD) karakoluna doğru yürüyen kadını polis ekipleri durdurmaya çalıştı. NYPD Komiseri Jessica Tisch, memurların yaklaşık dört dakika boyunca Cisneros’a silahlarını bırakması yönünde uyarıda bulunduğunu belirtti.

SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

İkazlara uymayarak polislerin üzerine yürüyen kadına elektroşok cihazıyla müdahale edildi ancak bu hamle saldırganı durdurmaya yetmedi. Tehdidin devam etmesi üzerine iki polis memuru hizmet silahını ateşledi. Vurularak Bellevue Hastanesi'ne kaldırılan Cisneros, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL

Yetkililer, hayatını kaybeden saldırgan Cisneros'un 2018 ve 2019 yıllarına ait belgelenmiş akıl sağlığı sorunları ve polis kayıtları olduğunu açıkladı.

Stajyer editör
Stajyer editör
Haberler.com
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler

Türk mühendis açık açık uyarmış! Faciada isyan ettiren Yunan detayı
Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu

Depoya yanlış yakıt konuldu! Yargıtay'ın kararı dengeleri değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da şoförlük sınavı Türkçe oldu, maaş 4 bin 500 Euro'ya çıkıyor

Avrupa ülkesi açığı kapatacak eleman arıyor: Maaş tam bir servet

Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü

Tatil cennetinde skandal! Görüntüyü izleyen polis peşlerine düştü
Transfer dönemi alev alev! Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor

Galatasaray eski bir Fenerbahçeliyi daha alıyor

Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Kan donduran tehditlere gözaltı! Şüpheli 16 yaşında çıktı

İnfial yaratan video! Görüntüleri izleyen polis hemen düğmeye bastı