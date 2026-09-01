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Trump: Hürmüz Boğazı Çok İyi Durumda, İran Çökmüş Bir Ülke

Trump: Hürmüz Boğazı Çok İyi Durumda, İran Çökmüş Bir Ülke
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini ve boğazın çok iyi durumda olduğunu söyledi. İran'ın 'çökmüş bir ülke' olduğunu öne süren Trump, İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu durumun İsrail'in varlığını tehdit ettiğini ifade etti. Ayrıca ABD'nin Venezüella ve İran'da 'çok iyi iş çıkardığını' belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçiyor. Boğaz çok iyi durumda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın 'çökmüş bir ülke' olduğunu ileri sürerek, "Yine de bu durum onlara haddini bildirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Neler olacağını göreceğiz" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndan ABD donanmasının da yardımıyla günlük yaklaşık 30 tankerin geçtiğini belirten Trump, "Hürmüz Boğazı son derece iyi durumda. Gecede ortalama 30 gemi geçiyor. Çok fazla petrol geliyor. Bu yüzden petrol fiyatlarının, tahmin edildiği gibi yükselmediğini görüyorsunuz. ABD önce Venezuela'da, sonra da İran'da 'çok iyi' iş çıkardı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, şu anda İsrail diye bir ülke olmazdı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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