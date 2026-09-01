Haberler

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı Haber Videosunu İzle
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid'in Malaga'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek gol atan Arda Güler, maçın ardından golünü İspanyolca anlattı. "Vinicius'un bana böyle pas vereceğini biliyordum. O çok iyi bir oyuncu, onun sayesinde golü buldum" diyen milli yıldızın akıcı İspanyolcasına futbolseverlerden beğeni yağdı.

  • Arda Güler, Real Madrid'in Malaga karşısında 4-0 kazandığı maçta 90+1. dakikada Vinicius Junior'ın asistinde gol attı.
  • Arda Güler, gol pozisyonunda Vinicius'un pas vereceğini önceden tahmin ettiğini ve golü onun sayesinde bulduğunu söyledi.
  • Arda Güler'in röportaj sırasında rahat ve akıcı İspanyolca konuşması dikkat çekti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Malaga karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmasına rağmen kısa sürede skor katkısı verdi. Milli futbolcu, 90+1. dakikada Vinicius Junior'ın asistinde topu ağlara göndererek Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetini perçinledi.

GOLÜNÜ İSPANYOLCA ANLATTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, attığı golü İspanyolca anlattı. Arda, gol pozisyonunda Vinicius'un ne yapacağını önceden tahmin ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vinicius'un bana böyle pas vereceğini biliyordum. O çok iyi bir oyuncu, onun sayesinde golü buldum."

VINICIUS'A ÖVGÜ

Arda Güler, goldeki payı nedeniyle takım arkadaşı Vinicius Junior'a teşekkür ederken, Brezilyalı yıldız için "O çok iyi bir oyuncu" ifadelerini kullandı. İkilinin uyumu golü getirirken Arda, oyuna girdikten kısa süre sonra ağları havalandırmayı başardı.

İSPANYOLCASI DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'daki kariyerini sürdüren milli yıldızın röportaj sırasında rahat ve akıcı şekilde İspanyolca konuşması da öne çıktı. Arda'nın İspanyolcasını oldukça başarılı bulan futbolseverler, genç yıldızın saha içindeki performansının yanı sıra dili kullanma konusundaki gelişimine de dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz

Vatandaşın şikayetleri sonuç verdi! Adalet Bakanı yeni dönemi başlattı
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll istifa etti

ABD'de deprem! Trump'a istifasını sundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Trump'tan İran için çarpıcı sözler: İsrail şu anda olmazdı

İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı

Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Trabzonlu iş insanı Amed formasıyla Diyarbakır sokaklarında

Görüntüdeki isim Trabzonlu iş insanı

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeni takımında madara oluyor
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Polis dronu bu kez Üsküdar’da! Anonsu duyanlar uzaklaştı

İstanbul'da neler oluyor? Dün Fatih’te yaşandı, bugün Üsküdar’da