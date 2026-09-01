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Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
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Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Halihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

  • Bolu Belediyesi'nin çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilmesi nedeniyle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
  • Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı ve Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.

Soruşturmada, belediyenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılan bazı araçların çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.

34 MİLYON 288 BİN LİRALIK FAZLA ÖDEME TESPİTİ

Yapılan incelemelerde, çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen çöp toplama araçları üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve belediye binasındaki aramalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Şaşırdık mı? HAYIR!!!

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Haber Yorumlarıkadri sabancı:

şaşırcak birşey yok her belediyede olağan şeyler tek taraflı düşünme

yanıt3
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Haber YorumlarıCaner:

CHP'li belediye olunca şaşırmak yanlış olur.

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıHsn:

bu adam kendisi itiraf etmişti zaten bir konuşmasında "belediyelerde torpilsiz iş dönmez"diye

yanıt3
yanıt1
Haber Yorumlarımehmet:

diğer belediyeşeri hükümet değişince görürüz artık. onlar şimdilik devam

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Oysa ki umreye girmiş, Özel Şeyhi de iyi abdest alıyordu.

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