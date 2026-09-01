Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Halihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, Özcan dışındaki 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
- Bolu Belediyesi'nin çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilmesi nedeniyle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı ve Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken tespitlere ulaşıldı.
Soruşturmada, belediyenin çöp toplama hizmetlerinde kullanılan bazı araçların çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi.
34 MİLYON 288 BİN LİRALIK FAZLA ÖDEME TESPİTİ
Yapılan incelemelerde, çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilen çöp toplama araçları üzerinden yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanı sıra belediye yöneticileri, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Halihazırda tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
BELEDİYE BİNASINDA ARAMA
Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasında arama yaptığı bildirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri ve belediye binasındaki aramalar sürüyor.