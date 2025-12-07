Haberler

İzmir'de polis ıslanan engelliye yağmurluğunu verdi

Güncelleme:
İzmir'in Beydağ ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen futbol maçında, polis memuru Ramazan Kalkan, yağmur altında ıslanan engelli vatandaşa yağmurluğunu vererek büyük bir yardımlaşma örneği sergiledi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde futbol maçında görevli polis memuru, yağmurda ıslanan engelli vatandaşa yağmurluğunu verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçedeki engelli vatandaşlar Atatürk Stadı'nda oynanan Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'taki Ödemişspor - İzton Torbalıspor karşılaşmasına davet edildi.

Maçı saha kenarındaki kulübeden izleyen Nevzat Kahyaoğlu (48) maç sırasında yağışın etkisini artırması üzerine ıslanmaya başladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ramazan Kalkan, kendisinin yağmurluğunu Kahyaoğlu'na örterek onu ıslanmaktan korudu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
