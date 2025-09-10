PKK/YPG'nin Saldırısında 1 Sivil Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı
Münbiç'in güneyindeki roketli saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'in güneyindeki sivilleri roketatarlarla hedef alması sonucu, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
PKK/YPG, Münbiç'in güneyinde yer alan Hafsa kırsalındaki Rasm Ahmar ve Kayariya köylerine roketli saldırı düzenledi.
Saldırıda aynı aileden 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerden sık sık Münbiç ve çevresindeki köylerde yaşayan sivillere saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel