Haberler

PKK/YPG'nin Saldırısında 1 Sivil Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Münbiç'in güneyindeki roketli saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Münbiç'in güneyindeki sivilleri roketatarlarla hedef alması sonucu, aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

PKK/YPG, Münbiç'in güneyinde yer alan Hafsa kırsalındaki Rasm Ahmar ve Kayariya köylerine roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda aynı aileden 1 sivil hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusunda işgal ettiği bölgelerden sık sık Münbiç ve çevresindeki köylerde yaşayan sivillere saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur maaş promosyonunda ilk rakamlar geldi: 90 ile 138 bin TL arasında

Memurları mest edecek rakamlar! 90 ile 138 bin TL arası ödenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.