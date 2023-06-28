PKK Tarafından Kaçırılan Çocukların Aileleri Bayrama Buruk Giriyor

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki 8'inci bayramlarına da buruk giriyor. 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, "17 bayramdır ben çocuğumdan haber alamadım. Hiçbir anne baba evladının bu şekilde elinden alınmasına razı olmaz, içimiz kan ağlıyor. Bugün her baba gibi ben de evladımın en azından kokusunu almak isterdim. Hiçbir şey alamazsam bile yanımda olsun, kokusunu alabileyim. Ama maalesef HDP- PKK buna izin vermediler" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. 360 ailenin dönüşümlü olarak 1395 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 42 aile çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetindeki 8'inci bayramlarına da buruk giren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

2010'da 17 yaşındayken kaçırıldığını söylediği oğlu Mahmut için nöbette olan Bedriye Uslu ise evladından ayrı geçirdiği 26'ıncı bayrama buruk girdiklerini ifade ederek, "13 senedir Mahmut benden ayrı. Mahmut'um sabah çıktı okula gitti, geri gelmedi. Hani bunlarda vicdan, merhamet olsaydı, demiyorlar mıydı bu analar bu babalar o kadar bayramdır çocuklarından ayrı. Bayram geldi, içimiz buruk, kanadımız kırık, yüreğimiz yanık. Nasıl bayrama gireceğiz? Oturuyoruz, ağlıyoruz. Ne hakları vardı bunu başımıza getirdiler? Onların çocukları özel yerlerde okullardadır bizimkileri de götürmüş, dağda, taşta, mağaralarda mahkum etmişler. Bizi ayrı koymuşlar. Bırakmıyorlar ki çocuklarımız gelsin. Mahmut'um, oğlum, eğer sen beni duyuyorsan bugün bayram, gel seni öpeyim. Seni koklayayım. Kucağıma alayım. Saçını okşayayım, bana yeter. Bu çilemiz bitsin" diye konuştu.