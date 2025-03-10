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PKK elabaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş

PKK elabaşı Öcalan, İmralı'da gözünden ameliyat olmuş
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Terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu, diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı öğrenildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu ve diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı belirtildi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı görüşmeleri sürecinde katarakt ameliyatı olduğu belirtildi.

Ameliyat, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in 28 Aralık'taki birinci ziyareti ile 22 Ocak'taki ikinci ziyareti arasında gerçekleşti.

Heyete ikinci görüşmede Öcalan'ın bir gözünden katarakt ameliyatı olduğu bilgisi verildi.

Ameliyatın İmralı'da yapıldığı belirtilirken Öcalan'ın diğer gözünden de ameliyat olmasının planlandığı aktarıldı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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