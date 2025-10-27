Pizza şeflerinden lezzet yarışı

İZMİR'in Urla ilçesinde ikincisi düzenlenen Türkiye Pizza Şampiyonası'nda lezzet ve pizza tutkunları bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 usta şef, alanında uzman jüri üyelerinin gözetiminde misafir grubu önünde yeteneklerini ortaya koydu.

Urla'da, ikincisi gerçekleştirilen Türkiye Pizza Şampiyonası'nda gastronomi tutkunları buluştu. Egebeta Urla Bazaar yerleşkesinde gerçekleşen etkinliğe farklı illerden gelen 30 pizza ustası ile birlikte yaklaşık 600 ziyaretçi katıldı. Yarışma sonunda birincilik ödülünü Urla'dan katılan Seyhan Laçin, ikincilik ödülünü Dikili'den katılan Barış Utku Şentürk, üçüncülük ödülünü Bursa'dan katılan Ceyhun Filiz kazanırken Jüri Özel Ödülü'ne ise Burdur'dan Nur Buran Ergüz layık görüldü. İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Pietro Alba'nın da katıldığı organizasyonda Dünya Pizza Akrobasi Şampiyonu Umberto Napolitano ve 2006 Almanya Pizza Şampiyonu Sebastiano Minitti pizza hamuruyla yaptıkları şovlarla etkinliğe renk kattı. Akrobatik dans gösterisi, şovlar, pizza ve tatlı ikramlarının da sunulduğu organizasyonda yapılan çekiliş sonucu 6 ateş çukuru ve 1 tablet de sahiplerini buldu.

'EN İYİ PİZZA ŞEFİNİ SEÇİYORUZ'

Türkiye Pizza Şampiyonası'nın ikincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten organizatör ve 2016 Almanya Pizza Şampiyonu Şahin Çiftçi, Almanya'da her yıl düzenledikleri şampiyonanın Türkiye'deki versiyonunu oluşturmak için yola çıktıklarını söyledi. 20 yıldır Berlin'de pizza restoranı işlettiğini anlatan Çiftçi, "Almanya'da pizza okulumuz var. İtalyan şef arkadaşım Umberto Napolitano ile konuştuk. Almanya'da yaptığımız organizasyonun aynısını Türkiye'de neden yapmayalım, diye düşündük. Geçen yıl sponsorların desteğiyle ilkini yaptık. Aşırı ilgi vardı. İkincisini düzenlemek için sayıyı arttırdık" diye konuştu. Türkiye Pizza Akademisi'ni de kurduğunu ifade eden Çiftçi, "Pizzayı gerçekten öğrenmek isteyen şeflere işin kökünden gelerek gerçek İtalyan pizzasının en inceliklerini anlatıyorum. 'Pizzanın İncelikleri' adlı kitabım çıktı. Bu sene daha çok katılımlı bir organizasyon düzenliyoruz. Yarışmaya 30 yarışmacı alıyoruz. Bu yarışmacılar en iyi pizzayı yapmak zorundalar. Sunuma, temizliğe ve pizzanın lezzetine göre jüri değerlendirip ülkemizin en iyi pizza şefini seçiyor" dedi.

GASTRONOMİ VE SANAT DOLU ETKİNLİKLER

Organizasyonun genel koordinatörü Gafur Alişer ise, etkinliğin gastronomi ve turizm cenneti Urla'nın tanıtımına büyük katkı sağladığına vurgu yaparak "Urla bu konuda önü açık bir bölge. 6 yıldır Egebeta Urla Bazaar adı altında yapı sektörü ile ilgili işler yapıyoruz. Burası 7 dönüm arazi üzerindeydi. Gastronomi ve sanata yakın olma amacıyla yola çıktık. Bu organizasyona geçen yıl yaklaşık 350 kişi katılırken bu yıl 600'e yakın misafiri ağırlayacağız. Bölgede sanata ve gastronomiye yakın olmak adına etkinliklere devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FARKLI SOSLARLA LEZZETİ ARTTIRIYORLAR

Yarışmaya Muğla'dan katılarak hünerlerini sergileyen şeflerden Berke Devecioğlu (30) "Yaklaşık 6 yıldır bu işi yapıyorum. Güzel bir ortam var. Keyifle yarıştık. Sonucu bekliyoruz. İddialıyım. Ben mantarlı Napoliten pizza yaptım. Orijinal İtalyan usulü bir pizza hazırladım. Özel soslar, roka ve parmesan ile bitirdim" dedi.

Nur Buran Ergüz (30) ise Burdur'da bir işletme sahibi olduğunu dile getirip, "Halkla ilişkiler ve tanıtım okuyordum. Okurken işletmemi açtım sonra şubelerimizi çoğalttık. Kendi markam. İlk işletmemi 19 yaşında açtım. Daha önce iki ödül kazandım. Kadın girişimci olarak hibe ödülü aldım.

Pizzamın 16 saat ön olmak üzere toplam 48 saat fermantasyonu var. Hafif bir hamur olacak. Kendi özel spesiyalim var. Kadın bakış açısının farklı olduğunu düşünüyorum. El lezzeti çok önemli. Püf noktam hamurda uzun fermantasyon" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya İzmir'den katılan Bedirhan Bedirbor (29) da şunları söyledi:

Yaklaşık 3,5 yıldır tecrübem var. Kendimi geliştirmeyi ve farklı lezzetler denemeyi çok seviyorum. Sürekli demo halinde çalışmalarım oluyor. Domates sosu artık sıradanlaştı. Farklı soslarla lezzeti arttırabiliyoruz. İthal ettiğimiz peynirlerle yaptığımız kremalı beyaz sos var. Fındık aromalı bir krema yaparak sos hazırlıyorum. Yarışmada trüf yağında marine ettiğim istiridye mantarı kullandım. Izgarada pişirdim. Karabiber, parmesan ve trüf yağını bolca kullandım."

JÜRİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU

Türkiye Pizza Şampiyonası'nın jürileri arasında, Murat Bingül, (Tashoven kurucusu), Volkan Sintaç (İş insanı), Ahmet Günter Sezener (İş insanı, Venedik Pizza kurucusu), Bülent Akgerman (İş insanı), Haluk Özyavuz (Sanayici ve iş insanı), Şahin Çiftçi (2016 Almanya pizza şampiyonu), Umberto Napolitano (Dünya pizza akrobasi şampiyonu), Sebastiano Minitti (2006 Almanya pizza şampiyonu), Dr. Emrah Köksal ve Ufuk Evrim Karadağ (EKS Mutfak Akademisi şefi) yer aldı.