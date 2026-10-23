Pınar Yayınları kurucularından Cevat Özkaya için Fatih'te taziye programı düzenlendi

Geçen hafta 72 yaşında vefat eden Pınar Yayınları'nın kurucularından ve genel yayın yönetmeni, yazar Cevat Özkaya için Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde taziye programı düzenlendi.

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Pınar Yayınları tarafından gerçekleştirilen törene Özkaya'nın ailesi, yakınları, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Fatih Camisi müezzini Recep Sayan, imam Hüseyin Yıldız ve Umran Dergisi Müdürü Metin Çığrıkçı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan taziye merasimi, Bağcılar Müftülüğünde uzman olarak görev yapan Bülent Acun'un duasıyla devam etti.

Özkaya'ya dair video gösteriminin ardından programda yazarın yakın arkadaşları duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

"İslam merkezli yeni bir dünya düzeni kurulması için mücadele etmiştir"

"Dava Adamı: Cevat Özkaya" başlığını taşıyan bölümde konuşan Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi Genel Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can, Özkaya'nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben 55 yıllık yol arkadaşımı kaybettim. Cesur, dosdoğru ve mücadele üzerinde olan bir kardeşimizdi. Birlikte geçirdiğimiz 55 yıl boyunca birçok şey paylaştık ve bütün bunlar bizim kardeşliğimizi hiçbir zaman zedelemedi." dedi.

Can, Özkaya'nın hak ve adalet üzerine bir dava adamı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Onun mücadelesinin temel nedeni elbette Cenabıhak'ın rızasıdır. O, insanlara değil, yalnızca Allah'a kul olan bir şahsiyettir. Özkaya, Batı'nın tahripkarlığına karşı İslam merkezli yeni bir dünya düzeni kurulması için mücadele etmiştir. O, zulüm nerede ve kimden gelirse buna karşı koyan ve hiçbir zaman geri adım atmayan bir karakter olmuştur. Cevat Özkaya'nın sırat-ı müstakim üzere bir insan olduğuna hepimiz şahitlik ettik. İnşallah Peygamber Efendimizin müjdelerine nail olacaktır."

"Onun en büyük derdi, bütün Müslümanlar, zorda kalan mazlumlardı"

Umran Kültür ve Medeniyet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Şemsettin Özdemir de şunları anlattı:

"Geçtiğimiz yıl Pınar Yayınları'nın kuruluşunun 45. yılını kutladık. 46. yılımızda ise Cevat Özkaya'yı kaybettik. Kendisiyle 45 yılı aşan zaman diliminde uzunca bir yol yürüdük. Bizler bu süreçte, vahiy yolunda bir hayat sürdürmek için çalışmalar yürüttük. On binlerce insana değdik ve çok güzel işlere imza attık. Dolayısıyla biz Cevat Özkaya'yla birlikte yola çıktığımız andan bugüne kadar doğru işler yapmaya gayret gösterdik. Allah kendisine rahmeti ve merhametiyle muamele eylesin."

Özkaya'nın ailesinden yazar Abdullah Yıldız ise Cevat Özkaya'nın yaşadığı hayatla örnek bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, "O doğruluk, dürüstlük, iyilik ve güzellikle anılan, dahası kıymetli izler bırakan bir kardeşimizdi, ağabeyimizdi. 'Umran' ismini hareketimiz için bizlere o önermişti. Çünkü 'umran'ın ifade ettiği kucaklayıcılığı en iyi o biliyordu. O herkese dokunabiliyordu, herkesi kucaklayabiliyordu. Bu çok kıymetli bir özelliktir." diye konuştu.

Programa katılan isimler arasında ayrıca Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ve Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Firuz Aktan yer aldı.

Kaynak: AA