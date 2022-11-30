Pınar'ı öldürdüğü evin kapısını açan çilingire pazarlıkla 80 lira vermiş

BURSA'da, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21) öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan Oktay Hürmet (23) ile arkadaşı Alican Vergül'ün tutuklu yargılandığı davada, olay günü sanıkların kapıyı açtırdığı aynı çilingir dükkanında çalışan 2 kişi tanık olarak dinledi.

BURSA'da, eski sevgilisi Asya Pınar Üzümcü'yü (21) öldürüp, annesi İfakat Evci'yi de yaralayan Oktay Hürmet (23) ile arkadaşı Alican Vergül'ün tutuklu yargılandığı davada, olay günü sanıkların kapıyı açtırdığı aynı çilingir dükkanında çalışan 2 kişi tanık olarak dinledi. Çilingirler, 2 sanığın telefonla aradığını, Oktay Hürmet'in kendilerine cenazesinin olduğunu ve içeride cüzdanını unuttuğunu söylediğini ve pazarlık yaptıktan sonra kapıyı 80 lira karşılığında açtırdığını belirtti.

Olay, mart ayında Kestel ilçesinde meydana geldi. Oktay Hürmet, Asya Pınar Üzümcü'nün şikayetiyle hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, genç kadının evine gitti, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Burada çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Oktay Hürmet, Üzümcü'yü defalarca bıçakladı, kendisine engel olmak isteyen annesi İfakat Evci'yi de vücudunun 5 yerinden yaraladı. Anneyle kızı kanlar içinde kalırken, Hürmet, 38 ABA 203 plakalı otomobile binip kaçtı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Asya Pınar Üzümcü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. İfakat Evci ise ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölmeden önce eski sevgilisinden gördüğü şiddet nedeniyle sosyal medya hesabından 'Sadece yaşamak istiyorum' paylaşımı yapan Asya, doğum günü 11 Mart'ta toprağa verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaa hazırlamak üzere dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.