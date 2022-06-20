Pınar Gültekin Davasında Karar: Cemal Metin Avcı Haksız Tahrik İndirimi Uygulanarak, 23 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

ESMA TURAN

Muğla'da, Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili yargılamada karar çıktı. Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme; "haksız tahrik" indirimi yaparak cezanın 23 yıl hapis cezasına düşürülmesine karar verdi.

Muğla'da, Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili yargılamada bugün karar verildi. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan 13. duruşmaya, sanık Cemal Metin Avcı, tutuklu olduğu hapishaneden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Avcı'nın, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak etmekle" suçlanan ve bu kapsamda tutuksuz olarak yargılanan Mertcan Avcı ise duruşma salonundaydı.

Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avcı hakkında verilen ceza, haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezasına düşürüldü.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı ve boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında ise beraat kararı verildi.

ANKA / Güncel