Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
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Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde piknik alanında bulunan ağacın kuruyan dalı kırılıp piknik yapan vatandaşların üzerine düştü. Olayda 11 kişi yaralanırken üzerine ağaç dalı düşen Vicdani Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Atatürk Kültür Parkı'nda dün akşam saatlerinde, bir ağacın kuruyan dalı kırılıp piknik yapan vatandaşların üzerine düştü.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

11 KİŞİ YARALANDI

Olayda aynı aileden 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak vatandaşların girişine kapatıldı.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Ailesiyle piknik yaparken bir anda ağacın kırılan dalının üzerlerine düştüğünü söyleyen Vicdani Yıldız, "Mevsimlik işçi olarak Hatay'dan geldik. Burada bir şeyler yemek için oturduk. Ne olduğunu anlayamadık, bir anda üstümüze ağaç devrildi. Ailemden 11 kişi yaralandı. Aracım da hasar aldı, mağdur olduk" dedi.

Kırılan ağaç dalı aynı aileden 11 kişiyi hastanelik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Gecmis olsun

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Haber YorumlarıSer_hat:

İvrz mi ora...

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