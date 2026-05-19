Nijerya'da okul baskını: 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Oyo eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce okullara düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı, bir öğretmen hayatını kaybetti. Vali Makinde, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'nın güneybatısındaki Oyo eyaletinde okullara düzenlenen saldırılarda 25 öğrenci ve 7 öğretmen kaçırıldı.

Oyo Eyaleti Valisi Seyi Makinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce, eyaletin Oriire bölgesindeki okullara saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Makinde, saldırılarda 25 öğrencinin ve 7 öğretmenin kaçırıldığını kaydederek, kaçırılan öğretmenlerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını söyleyen Makinde, "Eyalet hükümeti, terörizme asla boyun eğmeyecek, mağdurların sağ salim evlerine dönmelerini sağlamak için tüm çabalar yoğunlaştırılıyor." dedi.

Makinde, durumu "değişken ve zor" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin bölgede hala kurtarma operasyonları yürüttüğünü belirtti.

Öte yandan, bölgedeki öğretmenler, kaçırılanların bulunması için protesto düzenledi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

