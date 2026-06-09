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Peru'da devlet başkanı seçiminin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

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Peru'da 7 Haziran'daki devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda solcu aday Roberto Sanchez, sandıkların %95'inden fazlasının açılmasıyla sağcı rakibi Keiko Fujimori'nin önüne geçti. Sanchez, oyların %50,11'ini alırken, resmi sonuçların açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Peru'da 7 Haziran'da gerçekleştirilen devlet başkanı seçiminin ikinci turunda oy sayımı sürerken, solcu aday Roberto Sanchez, sağcı rakibi Keiko Fujimori'nin önüne geçti.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisi'nin (ONPE) son güncellemesine göre, Peru'da sandıkların yüzde 95,22'si açıldı.

Buna göre, Peru İçin Birlikte'nin (Juntos por el Peru) solcu adayı Sanchez, 8 milyon 884 bin 280 oyla yüzde 50,11 oranıyla önde görünüyor.

Sağcı Popüler Güç Partisi (Fuerza Popular) adayı Fujimori, 8 milyon 842 bin 993 oyla yüzde 49,88 oranıyla rakibini takip etti.

Başkent Lima'daki tarihi San Martin Meydanı'nda toplanan destekçilerine konuşan Sanchez, seçimden zaferle çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

Sanchez, Peru için değişim zamanının geldiğini vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Peru'da değişime inanan, hükümeti yeniden halka devretmek için irade gösteren yerli topluluklarımıza, köylülerimize, işçilerimize ve toplumun en kırılgan kesimlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız veriler bizi önde gösteriyor ancak biz hukuka ve kurumlara saygılıyız. Resmi sonuçlar tescil edilene kadar sandıkları korumaya devam edeceğiz ve zaferimizi sabırla ilan edeceğiz."

Hızlı sayıma göre kazanan Sanchez

Bağımsız seçim gözlem kuruluşu Transparencia ile araştırma şirketi Ipsos'un ortak hızlı sayımına göre, Sanchez oyların yüzde 50,3'ünü alırken, Fujimori'nin oy oranı yüzde 49,7 olarak ölçülmüştü.

Seçimin ikinci turunu kazanan yeni devlet başkanı, anayasa gereği Peru'nun bağımsızlık günü olan 28 Temmuz'da görevi resmi olarak devralacak.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
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