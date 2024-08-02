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Pentagon, İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor

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ABD, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlanıyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'e hem teçhizat hem de personel göndereceklerini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Pentagon'un, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandığını bildirdi.

CNN yayınına konuk olan Kirby, Orta Doğu'da artan gerilimi ve ABD yönetiminin reaksiyonunu değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek gönderilmesi" konusunu da ele aldığını hatırlatan Kirby, İsrail'in güvenliği konusundaki hassasiyetlerini tekrarladı.

DETAY VERMEDİ

İran'ın İsrail'e yönelik tehdidine vurgu yapan Kirby, "(Gönderilecek askerlerle ilgili) Detaylarına şu anda giremem. Ancak bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Şu anda Savunma Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

HEM PERSONEL HEM DE TEÇHİZAT

Sunucunun, İsrail'e gönderilecek askeri kaynağın askerleri mi yoksa diğer askeri teçhizatları mı kapsadığı yönündeki sorusuna ise Kirby, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonu olacaktır. Çünkü askeri bir donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Biden, dün Netanyahu ile görüşmesinde, "İran tehdidine karşı İsrail'e ilave askeri destek göndermeye hazırlandıklarını" dile getirmişti.

Öte yandan, Biden, dün akşam yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının "ateşkes ihtimalini etkileyip etkilemediği" sorusuna, "Yardımcı olmadı." diye yanıt vermişti.

Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasından "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile "çok net" bir görüşme yaptığını bildirmişti.

Biden, "(Görüşmede) Bu konuda çok net oldum. Ateşkes için bir temelimiz var. (Netanyahu) Bunun üzerine adım atmalı. Onlar da hemen bunun üzerine ilerlemeli." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Abdullah Atik:

Sonunuz gelir inşallah …

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Ölürlerse başka bir gezegene göç eder ruhları. Belki suyu pırıl pırıl olan bir gezegene ? Biz ise bu gezegendr kalacaz yanlız başımıza.

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Tolga Babacan:

Iranin saldiracagi filan yok. Hepsi ortak oynanmis bir Tiyatro

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Eskiden BeşTaş Oynardık Çamurda:

Burası Middle East dır. Ölüm çok kolay sanki bir List dir. Savaşa giren çıkamıyor. Acep nedendir. Etrafda savaş çok bu ne Futbol dur haberlerde. Mademki ölüm bu kadar kolaymış acep Allah bizi neden yaratmışdır ?

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