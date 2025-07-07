Metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısı 12'ye yükseldi

Irak'ın kuzeyinden acı haber geldi. 12 kahraman vatan evladı, bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 2022'de şehit olan Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arayan çok sayıda askerimiz metan gazına maruz kaldı. Dün akşam zehirlenen 5 askerimiz şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı peş peşe yaptığı iki açıklamayla metan gazından şehit olan askerlerimizin sayısının arttığını açıkladı.

ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz." denildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Piyade Teğmen Furkan Sert

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura

Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman

Piyade Uzman Çavuş Kani Obi

İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm

Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık

piyade sözleşmeli Er Ahmet Gültekin

İstihkam Üsteğmen Ege Akar

Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan,

Piyade Sözleşmeli Mahsun Yeşildemir

Piyade Sözleşmeli Özkan Özkanlı

Piyade Sözleşmeli Ahmet Kuşak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım.

Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Mekânları cennet olsun, aziz milletimizin başı sağ olsun"

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.