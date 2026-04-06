Pazaryerili sporculardan Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda büyük başarı

Diyarbakır'da düzenlenen 2026 Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden katılan sporcular bir altın ve bir bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Fatmagül Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Mert Demir Türkiye üçüncüsü oldu.

26 Mart - 3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda Pazaryeri ilçesini; Fatmagül Yağcı, Mert Demir, Tuba Nur Yağcı ve Ömer Faruk Özbay temsil etti.

Turnuvada "Genç Bayanlar Low Kick" 56 kilogram kategorisinde ringe çıkan Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. "Genç Erkekler Low Kick" 63,5 kilogram kategorisinde mücadele eden Mert Demir ise organizasyonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Turnuvaya katılan diğer sporcular Tuba Nur Yağcı (Genç Bayan Kick Light 60 kg) ve Ömer Faruk Özbay (Yıldız Erkekler Kick Light 42 kg) da kendi kategorilerinde başarılı maçlar çıkardı.

Sporcuların antrenörü Fehmi Piliç, yaptığı açıklamada uzun süren disiplinli çalışmanın meyvelerini topladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sporcularımız emeklerinin karşılığını kürsüye çıkarak aldı. İlimizi en iyi şekilde temsil ettikleri gibi, ilerleyen süreçte ülkemizi de uluslararası arenada başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum. Desteklerinden dolayı Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'ya, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'e teşekkür ediyoruz."

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yayımladığı mesajla, Diyarbakır'da göğüs kabartan kick boks takımını ve antrenör Fehmi Piliç'i kutladı.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
