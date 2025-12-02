Haberler

Pazar Esnafını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pazar esnafı Birol Şakir Kaya'yı demir çubukla öldüren Tuanay Çetin, yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çetin, duruşmada Kaya'nın ölmediğini ve yapay zeka olduğunu iddia etti.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde pazar esnafı Birol Şakir Kaya'yı (65) demir çubukla öldüren Tuanay Çetin (24), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanık, "Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor" dedi.

Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Madde bağımlısı Tuanay Çetin, tezgah kuran pazar esnafı Birol Şakir Kaya'nın yanına gidip para istedi. Çetin, olumsuz yanıt alınca Birol Şakir Kaya'nın başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Daha önce 60 suç kaydı bulunan ve 4 gün önce başka bir suçtan cezaevinden çıktığı öğrenilen Tuanay Çetin, kaçtı. Polis tarafından yakalanan Tuanay Çetin, işlemlerinin ardından tutuklandı. Tuanay Çetin hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ'

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023 yılı Aralık ayında görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık, Birol Şakir Kaya'nın kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Sanık Çetin, "Ben bu olayı hiç aileme anlatmadım. Aileme söylemeye korktum. Beni dışlarlar diye kimseye anlatamadım" dedi.

Karar duruşmasına tutuklu sanık Çetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken; duruşmada öldürülen Kaya'ın çocukları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Birol Şakir Kaya'nın çocukları, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

'BABANIZ ÖLMEDİ'

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Tuanay Çetin, "Birol Şakir Kaya, çok sevdiğim bir insan. Benim öldürdüğüm adam yapay zeka, Şakir amca değil. Şakir amca kesinlikle ölmedi, 7 aydır pazar açıyor" dedi. Kaya'nın çocuklarına da seslenen sanık, "Babanız ölmedi" diye konuştu.

Sanık avukatı, sanığın cezai ehliyeti olmadığını düşündüklerini belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti sanığı, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
