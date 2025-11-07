Haberler

Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı
Güncelleme:
Bursa Orhangazi'de park halindeyken kendiliğinden yola çıkan otomobil, İstanbul-İzmir seferindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı; 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

  • Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden bir otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı.
  • Kazada 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeyken kendiliğinden hareket ederek yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı. 39 yolcunun bulunduğu otobüste şans eseri yaralanan olmadı.

KENDİLİĞİNDEN YOLA ÇIKTI

Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Park halinde ve içerisinde kimsenin olmadığı otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip, yola çıktı.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Bir süre sonra Metin B. yönetiminde İstanbul- İzmir seferini yapan yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, bariyerlere savruldu.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada içinde 39 yolcunun bulunduğu otobüste yaralanan olmazken, bazı yolcular tedbir amaçlı ambulanslarda muayene edildiler.

Kendiliğinden yola çıkan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
