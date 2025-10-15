Paris Ulu Cami'de 'İslam'da Camiler' Sergisi Açıldı

Fransa'da Paris Ulu Cami'de "İslam'da Camiler" başlıklı sergi açıldı.

Cezayirli sanatçı Dalil Saci'nin "İslam'da Camiler" başlıklı sergisinin açılışı için Paris Ulu Cami'de etkinlik düzenlendi.

Serginin açılışına Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız ve çok sayıda kişi katıldı.

Bu ayın sonuna kadar ziyarete açık olacak sergi, 31 eserden oluşuyor.

Malezya, Katar, Cezayir, Fransa gibi farklı ülkelerdeki tanınan camilerin tasvir edildiği eserlerde canlı renklerin kullanımı dikkati çekiyor.

Sergide ayrıca, Saci'nin diğer eserlerinin yer aldığı bir videonun gösterimi yapılıyor.

Saci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Camiler, benim için paha biçilemez bir mirası temsil ediyor. Bu kıymetli mirasa değer katmak istiyorum." dedi.