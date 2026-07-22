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Paris'te "Taş Tepeler Projesi ve Göbeklitepe Konferansı" düzenlendi

Paris'te 'Taş Tepeler Projesi ve Göbeklitepe Konferansı' düzenlendi
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmak amacıyla 'Taş Tepeler Projesi ve Göbeklitepe Konferansı' düzenlendi. Konferansta, Göbeklitepe'nin bilimsel ve kültürel önemi ele alınırken, Türkiye ile Fransa arasında kültür odaklı işbirliklerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye'nin kültürel mirasını tanıtmak için yürütülen faaliyetler kapsamında "Taş Tepeler Projesi ve Göbeklitepe Konferansı" yapıldı.

Konferans, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince Türkiye'nin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Salonu'nda düzenlendi.

Taş Tepeler Projesi Koordinatörü Necmi Karul'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Paris Kültür ve Tanıtma Müşaviri Burcu Özdemir'in yanı sıra akademisyenler, kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren uzmanlar, seyahat sektörü temsilcileri ile Müşavirliğin işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta, insanlık tarihine ışık tutan Taş Tepeler Projesi ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin bilimsel ve kültürel önemi ele alındı.

Türkiye'nin arkeolojik zenginliğinin de anlatıldığı bir kültürel diplomasi etkinliği olarak öne çıkan konferansta, iki ülke arasında kültür odaklı işbirliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin kültür turizmi alanındaki marka değerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Konferansın ardından katılımcılara Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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