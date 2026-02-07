Fransa'da Filistin, Venezuela ve Sudan halklarıyla dayanışma gösterisi

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin, Haiti, Venezuela, Yeni Kaledonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Sudan halklarıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Farklı derneklerin çağrısıyla Paris'in Millet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Filistin, Haiti, Venezuela, Yeni Kaledonya, KDC ve Sudan halklarının uğradığı "ayrımcılık ve baskıya" tepki gösterdi.

Söz konusu halklarla dayanışma içinde olduklarını ifade eden göstericiler, "İsrail'i boykot et" yazılı afişlerin yanı sıra Filistin, Haiti, Venezuela ve KDC bayrakları taşıdı.

Bazı sarı yeleklilerin de katıldığı eylemde bir kadın leopar kostümü giydi.

Eylem, polis gözetimi altında gerçekleşti.