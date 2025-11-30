Haberler

Papa 14. Leo, Türkiye Ziyaretinin Ardından Üç Günlük Programı İçin Beyrut'ta

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu taşıyan ITA Airways’a ait A320neo tipi uçak Beyrut Uluslararası Havalimanı’na indi. Papa’yı Havalimanı'nda, Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakanı Nevaf Selam karşıladı.

Türkiye ziyaretinin ardından İstanbul'dan ayrılan Papa 14. Leo, üç günlük seyahati için Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı.

Papa, Lübnan'da siyasi kurumlarla temaslarda bulunacak, dini topluluklarla görüşecek ve sembolik mekanlarda düzenlenecek ayinlere katılacak.

Papa'nın ziyaretinin ilk durağında, bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelmesi bekleniyor. Papa, Ulusal Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Selam ile de görüşecek, ardından sivil toplum temsilcileri ve diplomatik misyonlarla gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıya katılacak.

Harissa'daki Meryem Ana Tapınağı'nda Hıristiyan din adamlarıyla buluşacak

Papa 14. Leo, Lübnan'daki ikinci gününde, Aziz Marun Manastırı'nı ziyaret edecek ve Aziz Charbel'in mezarında dua edecek, ardından Harissa'daki Meryem Ana Tapınağı'nda Hıristiyan din adamlarıyla buluşacak, öğle satlerine Papa Apostolik Nünsiyatur'da Katolik patrikleriyle özel bir toplantı gerçekleştirecek.

Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek ekümenik ve dinlerarası buluşma

Papa'nın yarınki en geniş katılımlı etkinliklerinden biri 16.00'da Beyrut'taki Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek ekümenik ve dinlerarası buluşma olacak. Günün son programını ise 17.45'te Antakya Maruni Patrikhanesi'nin önündeki meydanda gençlerle yapılacak buluşma oluşturuyor.

Beyrut Limanı'nda sessiz dua

Ziyaretin son günü olan salı günü, Papa sabah saatlerinde Jal Ed Dib'deki de La Croix Hastanesi'ni ziyaret ederek, hastalar ve hastane personeliyle görüşecek. Ardından 2020 yılında meydana gelen Beyrut Limanı patlamasının gerçekleştiği bölgede sessiz bir dua gerçekleştirecek. Papa, Beyrut Waterfront'ta bir açık hava ayinini yönetecek. Ardından Papa 14. Leo'nun uçağı Roma Fiumicino Havalimanı'na hareket edecek.

