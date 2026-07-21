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MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

MHP'li ilçe başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı
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Mardin Yeşilli'de motosiklet kazası geçiren MHP İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Savaş, tedavi altına alındı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı.

MHP Yeşilli İlçe Başkanı Savaş'ın (40) kullandığı motosiklet, dün gece Gül Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Savaş, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Savaş'ın ağır şekilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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