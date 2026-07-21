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Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor

Şevval Sam ve Eda Ece, yeni projede yeniden buluşuyor
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"Yasak Elma" dizisinde yakaladıkları uyum ve dostlukla dikkat çeken Şevval Sam ile Eda Ece, yeni projede yeniden aynı kadroda yer almaya hazırlanıyor. İkilinin yeniden bir araya gelmesi sevenleri heyecanlandırdı.

Uzun soluklu ekran macerası "Yasak Elma" ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şevval Sam ve Eda Ece, yeni bir projede yeniden bir araya geliyor. Ekrandaki uyumları kadar özel hayatlarındaki samimi dostluklarıyla da bilinen ikili, bu kez farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şevval Sam, Eda Ece ile olan yakın dostluğu hakkında yaptığı açıklamada, birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

“EDA İLE AYRILAMADIK”

Sam, "Valla biz Eda'yla ayrılamadık yine. Çünkü insanın sevdiği insanlarla, aynı dili konuştuğu insanlarla bir arada olması büyük bir şans" sözleriyle Eda Ece ile arasındaki güçlü bağa dikkat çekti.

İkilinin yeniden aynı projede buluşması, "Yasak Elma" dönemindeki enerjilerini özleyen izleyiciler tarafından da merakla bekleniyor. Şevval Sam ve Eda Ece'nin yeni projesi şimdiden ekran dünyasının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
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