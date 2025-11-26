Papa 14. Leo'nun İznik Ziyareti İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 28 Kasım Cuma günü ziyaret edeceği Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlıklar tamamlandı.

İmparator I. Konstantin'in çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil'in toplandığı İznik'te konsilin kabulünün 1700'üncü yılı dolayısıyla program düzenlenecek.

Papa 14. Leo, İznik Gölü'nde su çekilmesiyle 2014 yılında ortaya çıkan ve Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika kalıntısının olduğu bölgede düzenlenecek törene katılacak.

İznik Stadyumu'na helikopterle gelmesi beklenen Papa'nın, bazilikaya ulaşacağı yaklaşık 2,3 kilometrelik yol güzergahında da hazırlık yapıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AA muhabirine, Papa'nın ziyareti kapsamında düzenlenecek programın hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Usta, bu tören için hazırlıklara önceki yıllarda başladıklarını belirterek, "3 yıl sonucunda böyle bir sürecin gerçekleşmesi bizi memnun ediyor. Güvenlik kuvvetlerimiz şu anda çevre emniyetleriyle ilgili çalışmalarına da başladı. Cuma günü için İznik ve İznik halkı hazır diyebiliriz." dedi.

Ziyaret öncesi yapılan hazırlıklara değinen Usta, şunları paylaştı:

"Bu süreçte bazilikanın oraya müze oluşturulması girişimlerimizle, Kültür ve Turizm Bakanımızın ve bakan yardımcılarının destekleriyle Müzeler Genel Müdürümüzün destekleriyle tabii ki Cumhurbaşkanımızın himayesinde hızlı şekilde 25 günlük bir süre içerisinde şu anda Papa'nın ziyaret edeceği mekan oluşturuldu. Bizler de insanları buna hazırlamak, bu işin gerçekten uluslararası bir turizm hareketi, İznik için büyük değer olduğunu anlatmak için çalıştık. Bu işin esasında en zor tarafı buydu.

İnsanlarımız, gerçekten ev sahibi olgunluğunda misafirlerini bekliyor. Önemli olan bu noktadan sonra bu işin devam etmesi. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Konaklama anlamında daha kaliteli otellerin burada olmasıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Helikopterin ineceği, geçeceği güzergahlar, kendi dualarını edecekleri mekanlar her şeyiyle hazır durumda."

"İznik, bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak"

Usta, İznik'in 4 medeniyete ev sahipliği yapan bir yer olduğunun altını çizerek, "İsmi gerçekten dünyaya açılmış durumda. Şu anda cuma günkü Papa ziyaretiyle de bütün dünya tarafından bilinen ve merak edilen bir yer olacak." diye konuştu.

Cuma günkü ziyaretin ardından buradaki turizm potansiyelinin sürdürülebilirliği için çalışacaklarını vurgulayan İznik, şunları kaydetti:

"Tarih yeniden yazılıyor burada. Şehir tekrar dünya gündeminde. Bu da İznik halkı için çok önemli. Konsilin toplanmasının üzerinden 1700 yıl geçti. 1700 yıl sonra tekrar burada Hristiyan dünyasının buluşması, bence ilk konsilin toplantısı kadar önemsenecek bir olay. Uluslararası turizm anlamında, inanç turizmi bazında buna baktığımız için biz bu karardan ve bu uygulamadan gayet memnunuz."