Palandöken: "Bağ-Kur Emeklilik Prim Gün Sayısı 7 Bin 200'e İndirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke ekonomisinin omuriliğini oluşturan esnafımızın sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar giderilmeli. BAĞ-KUR emeklilik prim gün sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince sosyal güvenlikteki eşitsizlikler düzeltilmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, pandemi şartlarında kazancı düşen esnafın ödeme zorluğu yaşaması nedeniyle yapılandırmalarının bozulduğuna dikkati çekti. Palandöken, zor durumda olan esnafın sosyal güvenlik konusunda da büyük bir mağduriyet yaşadığını anlattı. BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafa bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini de isteyen Palandöken, şunları söyledi:

"ESNAF ZANAATKARIN SORUNLARI GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜDÜ: Yıllardır esnafın beklentisi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki (SGK) norm birliğinin sağlanmasıydı. Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR'un birleşimiyle oluşan çatının altındaki esnaf zanaatkarın sorunları gün geçtikçe büyüdü.

EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200 GÜN OLMALI: Beklediğimiz diğer şey aynı şekilde emeklilik aylıklarına sahip olmak. BAĞ-KUR emeklilik prim gün sayısı 9 bin gün değil, sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200 gün olmalı.

MAĞDUR OLAN ÇOK FAZLA ESNAFIMIZ MEVCUT: Esnaflık çok genç yaşlarda başlıyor ve ekonomiye önemli katkı sağlayan bir kesim. Bu kapsamda yaş haddine bakılmaksızın 25 yılda emeklilik hakkı getirilmeli. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan bu konuda mağdur olan çok fazla esnafımız mevcut. Yapılacak sosyal güvenlikle ilgili bu çalışmalarda esnafın da mutlaka bu sorunları çözülmesiyle ilgili çalışma başlatılmalıdır.

YAPILANDIRMAYLA İLGİLİ ESNAF BEKLENTİ İÇERİSİNDE: Esnafın pandemi sürecinde önemli de bir kayıpları oldu. Yapılandırmaları bozulan veyahut, ödemesi gereken primleri zamanında ödeyemeyenlerle ilgili de bir düzenlemenin yasaya konulmasını istiyoruz. Bu hem esnaf açısından hem devletin gelirleri açısından önemli bir miktarda kazanım sağlanacak. Böylelikle esnafın mağduriyeti önlenmiş olacak. Pandemi süreci bildiğiniz üzere esnaf daha yeni yeni kendine gelebiliyor ama bu haklarının geriye dönük yapılanmasıyla ilgili sıkıntılar da devam ediyor. Bu konuda da beklenti içerisinde esnaf."

ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE VURGU

TESK Başkanı Palandöken, talepleriyle ilgili yazılı olarak yaptığı açıklamada da Anayasa'nın eşitlik ilkesine vurgu yaptı. Palandöken bu konuda "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeme aldığı 3600 ek gösterge konusu gündemdeyken, emeklilikte yaşa takılanların talepleri, BAĞ-KUR'da prim gün sayısı ve düzeltilmesi gereken konular da unutulmamalı. Anayasa'nın eşitlik ilkesi gereğince sosyal güvenlikteki eşitsizlikler düzeltilmeli" dedi.