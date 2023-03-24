Pakistan'da Ramazan Hazırlıkları

Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk gününde iftar için yemek hazırlayan bir adam, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Umar/Xinhua)
PEŞAVER, 24 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk günü heyecanla karşılandı. Halk iftara hazırlık için alışveriş yaparken, camilerde yer sofraları kuruldu.
Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk gününde iftar için bekleyen insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Umar/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk gününde iftar yapan insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Umar/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazarda Ramazan'ın ilk gününde iftar için yiyecek satın alan insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazarda Ramazan ayının ilk gününde iftar için yiyecek satın alan insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir pazarda Ramazan'ın ilk gününde ekmek hazırlayan bir adam, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Saeed Ahmad/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk gününde iftar için komposto hazırlayan bir adam, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Umar/Xinhua)
Pakistan'ın Peşaver kentinde Ramazan ayının ilk gününde iftar yapan insanlar, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Umar/Xinhua)